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  4. С третьей попытки. Арсенал договорился о продаже форварда
Англия
26 августа 2024, 19:57 |
488
0

С третьей попытки. Арсенал договорился о продаже форварда

Нкетиа перейдет в Кристал Пэлас

26 августа 2024, 19:57 |
488
0
С третьей попытки. Арсенал договорился о продаже форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Нкетиа

Кристал Пэлас договорился с Арсеналом о трансфере форварда Эдди Нкетиа. Переход оценивается ориентировочно в 25 миллионов фунтов и еще 10 миллионов возможных бонусов.

25-летний игрок не нужен тренеру Микелю Артете, поэтому клуб последний месяц пытается его продать. Ранее сорвались трансферы в Марсель и Ноттингем Форест.

В минувшем сезоне Эдди не был основным нападающим и забил 6 голов.

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трансферы Арсенал Лондон трансферы АПЛ Эдди Нкетиа Кристал Пэлас
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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