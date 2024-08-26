С третьей попытки. Арсенал договорился о продаже форварда

Кристал Пэлас договорился с Арсеналом о трансфере форварда Эдди Нкетиа. Переход оценивается ориентировочно в 25 миллионов фунтов и еще 10 миллионов возможных бонусов.

25-летний игрок не нужен тренеру Микелю Артете, поэтому клуб последний месяц пытается его продать. Ранее сорвались трансферы в Марсель и Ноттингем Форест.

В минувшем сезоне Эдди не был основным нападающим и забил 6 голов.