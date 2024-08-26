Италия26 августа 2024, 18:49 |
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Конкурент для Малиновского? Дженоа подписала хавбека Ювентуса
Фабио Миретти отправился в годичную аренду
26 августа 2024, 18:49 |
419
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«Дженоа» официально сообщила о подписании хавбека «Ювентуса» Фабио Миретти. Речь идет об аренде до конца сезона 2024/2025.
Миретти выступает на позиции центрального полузащитника, и является потенциальным конкурентом по позиции для хавбека сборной Украины Руслана Малиновского. Трансферная стоимость 21-летнего итальянца оценивается в 15 миллионов евро.
В прошлом сезоне на счету Миретти 2 гола и 2 ассиста в 28 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Хавбек провел 9 матчей и забил 1 гол за молодежную сборную Италии U-21.
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