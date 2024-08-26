Конкурент для Малиновского? Дженоа подписала хавбека Ювентуса

«Дженоа» официально сообщила о подписании хавбека «Ювентуса» Фабио Миретти. Речь идет об аренде до конца сезона 2024/2025.

Миретти выступает на позиции центрального полузащитника, и является потенциальным конкурентом по позиции для хавбека сборной Украины Руслана Малиновского. Трансферная стоимость 21-летнего итальянца оценивается в 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету Миретти 2 гола и 2 ассиста в 28 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Хавбек провел 9 матчей и забил 1 гол за молодежную сборную Италии U-21.