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  4. Конкурент для Малиновского? Дженоа подписала хавбека Ювентуса
Италия
26 августа 2024, 18:49 |
419
0

Конкурент для Малиновского? Дженоа подписала хавбека Ювентуса

Фабио Миретти отправился в годичную аренду

26 августа 2024, 18:49 |
419
0
Конкурент для Малиновского? Дженоа подписала хавбека Ювентуса
ФК Дженоа

«Дженоа» официально сообщила о подписании хавбека «Ювентуса» Фабио Миретти. Речь идет об аренде до конца сезона 2024/2025.

Миретти выступает на позиции центрального полузащитника, и является потенциальным конкурентом по позиции для хавбека сборной Украины Руслана Малиновского. Трансферная стоимость 21-летнего итальянца оценивается в 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету Миретти 2 гола и 2 ассиста в 28 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Хавбек провел 9 матчей и забил 1 гол за молодежную сборную Италии U-21.

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Фабио Миретти Ювентус Дженоа трансферы трансферы Серии A аренда игрока
Олег Дидух Источник: ФК Дженоа
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