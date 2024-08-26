Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Коваль подтвердил уход с поста тренера Зари: «Нужно встряхнуть команду»
Украина. Премьер лига
26 августа 2024, 18:48 |
962
0

Коваль подтвердил уход с поста тренера Зари: «Нужно встряхнуть команду»

С командой пока будет работать Бартулович

26 августа 2024, 18:48 |
962
0
Коваль подтвердил уход с поста тренера Зари: «Нужно встряхнуть команду»
ФК Заря. Юрий Коваль

Тренер Юрий Коваль подтвердил, что ушел с поста наставника «Зари», однако остается в клубе на позиции спортивного директора. С командой будет работать Младен Бартулович.

«Мы с президентом клуба находимся в постоянном контакте и с самого начала понимали, что моя роль главного тренера – временная, поиски наставника на длинную дистанцию ​​не прекращались. Заря не должна опускаться ниже определенной планки – зоны борьбы за еврокубки. Если коллективу не хватает эмоций – его нужно встряхнуть. Как минимум, в ближайшем матче это будет делать Младен Бартулович. Далее будет принято адекватное решение о кандидатуре нового наставника».

«Я остаюсь в должности спортивного директора, которую объединял с руководством первой командой. Буду продолжать работать с U19 и курировать взаимосвязь между юношами и основой Зари. Все просто».

«Нет хороших и плохих тренеров. Есть те, которые добиваются результата и те, у которых его нет. Это не я сказал. Это Беккенбауэр», – отметил Коваль.

По теме:
Победный гол Шарая. Верес в Ковалевке минимально переиграл Колос
Левый Берег – Черноморец – 1:0. Исторический матч для киевлян. Видеообзор
Войдет в историю клуба. Левый берег минимально одолел Черноморец
Заря Луганск Юрий Коваль Младен Бартулович Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игра с 9 шайбами. Сборная Украины провела матч с Венгрией
Хоккей | 25 августа 2024, 21:11 7
Игра с 9 шайбами. Сборная Украины провела матч с Венгрией
Игра с 9 шайбами. Сборная Украины провела матч с Венгрией

Команды провели спарринг в Будапеште

Уедут из Киева. Шахтер на время матчей ЛЧ будет базироваться во Львове
Футбол | 26 августа 2024, 17:49 11
Уедут из Киева. Шахтер на время матчей ЛЧ будет базироваться во Львове
Уедут из Киева. Шахтер на время матчей ЛЧ будет базироваться во Львове

«Горняки» планируют проводить домашние матчи чемпионата на «Арене Львов»

Усик высказался о гонораре, который прописан в контракте реванша с Фьюри
Бокс | 26.08.2024, 10:49
Усик высказался о гонораре, который прописан в контракте реванша с Фьюри
Усик высказался о гонораре, который прописан в контракте реванша с Фьюри
Стала известна оценка Довбика за фиаско Ромы в Серии А на Стадио Олимпико
Футбол | 26.08.2024, 00:20
Стала известна оценка Довбика за фиаско Ромы в Серии А на Стадио Олимпико
Стала известна оценка Довбика за фиаско Ромы в Серии А на Стадио Олимпико
Первая лига. Поражения Миная и Металлурга З, один матч пришлось перенести
Футбол | 26.08.2024, 19:10
Первая лига. Поражения Миная и Металлурга З, один матч пришлось перенести
Первая лига. Поражения Миная и Металлурга З, один матч пришлось перенести
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Владимир Кличко назвал победителя возможного боя между Фьюри и Джошуа
Владимир Кличко назвал победителя возможного боя между Фьюри и Джошуа
25.08.2024, 01:11
Бокс
У кого 9.8? Известна оценка Мудрика за матч Челси с восемью голами в АПЛ
У кого 9.8? Известна оценка Мудрика за матч Челси с восемью голами в АПЛ
25.08.2024, 18:57 17
Футбол
«Единственный, кто может его победить – это...» Беллью высказался об Усике
«Единственный, кто может его победить – это...» Беллью высказался об Усике
25.08.2024, 01:48
Бокс
Де Росси объяснил, почему Довбик неубедительно выглядит в Роме
Де Росси объяснил, почему Довбик неубедительно выглядит в Роме
26.08.2024, 13:25 17
Футбол
Хет-трик Мадуэке. Челси выиграл у Вулвз фееричный матч с 8 голами
Хет-трик Мадуэке. Челси выиграл у Вулвз фееричный матч с 8 голами
25.08.2024, 18:05 73
Футбол
Легенда сборной Польши: «Довбик – не звезда. Этот трансфер для Ромы...»
Легенда сборной Польши: «Довбик – не звезда. Этот трансфер для Ромы...»
25.08.2024, 08:22 11
Футбол
Фиаско Шахтера, Карпаты выиграли Суперкубок, Усик подарил пояс WBC
Фиаско Шахтера, Карпаты выиграли Суперкубок, Усик подарил пояс WBC
25.08.2024, 06:48
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем