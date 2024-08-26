Коваль подтвердил уход с поста тренера Зари: «Нужно встряхнуть команду»

Тренер Юрий Коваль подтвердил, что ушел с поста наставника «Зари», однако остается в клубе на позиции спортивного директора. С командой будет работать Младен Бартулович.

«Мы с президентом клуба находимся в постоянном контакте и с самого начала понимали, что моя роль главного тренера – временная, поиски наставника на длинную дистанцию ​​не прекращались. Заря не должна опускаться ниже определенной планки – зоны борьбы за еврокубки. Если коллективу не хватает эмоций – его нужно встряхнуть. Как минимум, в ближайшем матче это будет делать Младен Бартулович. Далее будет принято адекватное решение о кандидатуре нового наставника».

«Я остаюсь в должности спортивного директора, которую объединял с руководством первой командой. Буду продолжать работать с U19 и курировать взаимосвязь между юношами и основой Зари. Все просто».

«Нет хороших и плохих тренеров. Есть те, которые добиваются результата и те, у которых его нет. Это не я сказал. Это Беккенбауэр», – отметил Коваль.