Свёнтек обошла Жюстин Энен по количеству недель в качестве №1

Пятикратная чемпионка турниров Grand Slam Ига Свёнтек занимает первую строчку мирового рейтинга уже 118 недель. По этому показателю она обошла знаменитую бельгийку Жюстин Энен, которая играла в 2000-х годах.

Свёнтек вышла на чистое восьмое место по количеству недель, проведенных на первом месте в рейтинге с момента введения компьютерных рейтингов в 1975 году. Ига может сравняться с Эшли Барти (на седьмом месте со 121 неделей), если останется на первой строчке в течение следующих трех недель.

Расстояние до шестого места уже более внушительное, дальше идут: Моника Селеш (178 недель), Мартина Хингис (209), Крис Эверт (260), Серена Уильямс (319), Мартина Навратилова (332) и Штеффи Граф (377).