Свёнтек обошла Жюстин Энен по количеству недель в качестве №1
Польская теннисистка вышла на чистое восьмое место
Пятикратная чемпионка турниров Grand Slam Ига Свёнтек занимает первую строчку мирового рейтинга уже 118 недель. По этому показателю она обошла знаменитую бельгийку Жюстин Энен, которая играла в 2000-х годах.
Свёнтек вышла на чистое восьмое место по количеству недель, проведенных на первом месте в рейтинге с момента введения компьютерных рейтингов в 1975 году. Ига может сравняться с Эшли Барти (на седьмом месте со 121 неделей), если останется на первой строчке в течение следующих трех недель.
Расстояние до шестого места уже более внушительное, дальше идут: Моника Селеш (178 недель), Мартина Хингис (209), Крис Эверт (260), Серена Уильямс (319), Мартина Навратилова (332) и Штеффи Граф (377).
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