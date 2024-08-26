ОФИЦИАЛЬНО. Суперталант Барселоны продолжит карьеру в другом клубе
Витор Роке присоединился к «Бетису»
Испанский «Бетис» официально объявил о подписании бразильского нападающего каталонской «Барселоны» Витора Роке.
Отмечается, что переход 19-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды с опцией выкупа.
Напомним, «Бетис» является соперником «Кривбасса» в плей-офф квалификации Лиги конференций. Матчи состоятся 22 и 29 августа.
Во второй половине сезона 2023/24 Витор Роке провел 16 матчей за «Барселону», отметившись 2 забитыми мячами.
Ранее «Барселона» отдала в аренду в «Атлетико» Клемана Ленгле.
🕹🔎😜— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) August 26, 2024
Ahora sí. Vuelve el PC Fútbol. pic.twitter.com/xRlVqlUjWq
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