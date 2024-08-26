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Испания
26 августа 2024, 11:56 |
875
0

ОФИЦИАЛЬНО. Суперталант Барселоны продолжит карьеру в другом клубе

Витор Роке присоединился к «Бетису»

26 августа 2024, 11:56 |
875
0
ОФИЦИАЛЬНО. Суперталант Барселоны продолжит карьеру в другом клубе
ФК Бетис. Витор Роке

Испанский «Бетис» официально объявил о подписании бразильского нападающего каталонской «Барселоны» Витора Роке.

Отмечается, что переход 19-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды с опцией выкупа.

Напомним, «Бетис» является соперником «Кривбасса» в плей-офф квалификации Лиги конференций. Матчи состоятся 22 и 29 августа.

Во второй половине сезона 2023/24 Витор Роке провел 16 матчей за «Барселону», отметившись 2 забитыми мячами.

Ранее «Барселона» отдала в аренду в «Атлетико» Клемана Ленгле.

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Бетис
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