ОФИЦИАЛЬНО. Суперталант Барселоны продолжит карьеру в другом клубе

Испанский «Бетис» официально объявил о подписании бразильского нападающего каталонской «Барселоны» Витора Роке.

Отмечается, что переход 19-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды с опцией выкупа.

Напомним, «Бетис» является соперником «Кривбасса» в плей-офф квалификации Лиги конференций. Матчи состоятся 22 и 29 августа.

Во второй половине сезона 2023/24 Витор Роке провел 16 матчей за «Барселону», отметившись 2 забитыми мячами.

Ранее «Барселона» отдала в аренду в «Атлетико» Клемана Ленгле.