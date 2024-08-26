ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико арендовал защитника Барселоны

Мадридский «Атлетико» официально объявил о подписании французского защитника каталонской «Барселоны» Клемана Лангле.

Отмечается, что переход 29-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды без права выкупа.

Перед уходом из «Барселоны» игрок продлил контракт с клубом до лета 2026 года. Прошлое соглашение было рассчитано лишь до завершения сезона 2024/25.

В прошлой кампании Клеман Лангле на правах аренды провел 25 матчей за «Астон Виллу», отметившись 1 голевой передачей.

Ранее «Атлетико» официально объявил о подписании Конора Галлахера.