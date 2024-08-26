ФОТО. Панк Мудрик презентовал третий комплект формы Челси на сезон 2024/25

Лондонский клуб «Челси» представил третью форму на сезон 2024/25, которая выполнена в черном цвете с розовыми элементами.

В презентации новой формы принял участие украинский вингер Михаил Мудрик. Новый комплект формы «пенсионеров» посвящен панк-культуре. Он поступит в продажу во вторник.

«Наш новый третий комплект Nike для сезона 2024/25 посвящен взрыву свежего творчества и настроя, который потряс западный Лондон и весь мир более пяти десятилетий назад, и вывел молодежь на первый план, что находит отклик и сегодня», – сказано в пресс-релизе.

Также этот комплект посвящен женскому футболу и его развитию. Новая форма была представлен вчера, когда ее впервые надела женская команда «Челси» против «Арсенала» в предсезонном матче в Соединенных Штатах.