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  4. ФОТО. Панк Мудрик презентовал третий комплект формы Челси на сезон 2024/25
Англия
26 августа 2024, 11:12 | Обновлено 26 августа 2024, 11:51
1374
4

ФОТО. Панк Мудрик презентовал третий комплект формы Челси на сезон 2024/25

Техническим спонсором стала компания Nike

26 августа 2024, 11:12 | Обновлено 26 августа 2024, 11:51
1374
4
ФОТО. Панк Мудрик презентовал третий комплект формы Челси на сезон 2024/25
ФК Челси. Михаил Мудрик

Лондонский клуб «Челси» представил третью форму на сезон 2024/25, которая выполнена в черном цвете с розовыми элементами.

В презентации новой формы принял участие украинский вингер Михаил Мудрик. Новый комплект формы «пенсионеров» посвящен панк-культуре. Он поступит в продажу во вторник.

«Наш новый третий комплект Nike для сезона 2024/25 посвящен взрыву свежего творчества и настроя, который потряс западный Лондон и весь мир более пяти десятилетий назад, и вывел молодежь на первый план, что находит отклик и сегодня», – сказано в пресс-релизе.

Также этот комплект посвящен женскому футболу и его развитию. Новая форма была представлен вчера, когда ее впервые надела женская команда «Челси» против «Арсенала» в предсезонном матче в Соединенных Штатах.

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Михаил Мудрик игровая форма Челси фото Nike Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Владимир Клепач Источник: ФК Челси
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Комментарии 4
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Saar
Панк?🤣🤣🤣🤣 
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-1
Illusion Magical
На каком основании автор позволяет  себе оскорблять украинца?
 Ведь панк   (англ. punk) в самом широком смысле означает "хулиган", "шпана", "дрянь".
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-2
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