Саудовский клуб договорился о трансфере топ-форварда Серии А
Виктор Осимхен может перейти в «Аль-Ахли»
Саудовский «Аль-Ахли» предложил итальянскому «Наполи» 65 миллионов евро за нигерийского нападающего Виктора Осимхена, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, «Наполи» готов отпустить 25-летнего футболиста, но сам игрок еще не уверен в этом переходе.
В сезоне 2023/24 Виктор Осимхен провел 32 матча на клубном уровне, отметившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Виктором Осимхеном интересуется «Челси».
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