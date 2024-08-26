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Саудовская Аравия
26 августа 2024, 10:49 |
409
0

Саудовский клуб договорился о трансфере топ-форварда Серии А

Виктор Осимхен может перейти в «Аль-Ахли»

26 августа 2024, 10:49 |
409
0
Саудовский клуб договорился о трансфере топ-форварда Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

Саудовский «Аль-Ахли» предложил итальянскому «Наполи» 65 миллионов евро за нигерийского нападающего Виктора Осимхена, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «Наполи» готов отпустить 25-летнего футболиста, но сам игрок еще не уверен в этом переходе.

В сезоне 2023/24 Виктор Осимхен провел 32 матча на клубном уровне, отметившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Виктором Осимхеном интересуется «Челси».

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Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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