Еще один конкурент Мудрику. Челси интересуется чемпионом Европы

Лондонский «Челси» интересуется итальянским вингером туринского «Ювентуса» Федерико Кьезой, сообщает британское издание The Sun.

По информации источника, 26-летний футболист считается дешевым вариантом для усиления атаки.

Напомним, на позиции левого вингера в «Челси» играет украинец Михаил Мудрик.

В сезоне 2023/24 Федерико Кьеза провел 33 матча в чемпионате Италии, в которых отметился 9 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона Европы 2020 года в 35 миллионов евро

Ранее сообщалось, что к подписанию Федерико Кьезы близка «Барселона».