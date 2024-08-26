Еще один конкурент Мудрику. Челси интересуется чемпионом Европы
Федерико Кьеза может продолжить карьеру в АПЛ
Лондонский «Челси» интересуется итальянским вингером туринского «Ювентуса» Федерико Кьезой, сообщает британское издание The Sun.
По информации источника, 26-летний футболист считается дешевым вариантом для усиления атаки.
Напомним, на позиции левого вингера в «Челси» играет украинец Михаил Мудрик.
В сезоне 2023/24 Федерико Кьеза провел 33 матча в чемпионате Италии, в которых отметился 9 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона Европы 2020 года в 35 миллионов евро
Ранее сообщалось, что к подписанию Федерико Кьезы близка «Барселона».
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