Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Еще один конкурент Мудрику. Челси интересуется чемпионом Европы
Англия
26 августа 2024, 09:38 | Обновлено 26 августа 2024, 10:53
829
0

Еще один конкурент Мудрику. Челси интересуется чемпионом Европы

Федерико Кьеза может продолжить карьеру в АПЛ

26 августа 2024, 09:38 | Обновлено 26 августа 2024, 10:53
829
0
Еще один конкурент Мудрику. Челси интересуется чемпионом Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Кьеза

Лондонский «Челси» интересуется итальянским вингером туринского «Ювентуса» Федерико Кьезой, сообщает британское издание The Sun.

По информации источника, 26-летний футболист считается дешевым вариантом для усиления атаки.

Напомним, на позиции левого вингера в «Челси» играет украинец Михаил Мудрик.

В сезоне 2023/24 Федерико Кьеза провел 33 матча в чемпионате Италии, в которых отметился 9 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона Европы 2020 года в 35 миллионов евро

Ранее сообщалось, что к подписанию Федерико Кьезы близка «Барселона».

По теме:
Саудовский клуб договорился о трансфере топ-форварда Серии А
Звезда мирового футбола. Сидней объявил о подписании экс-игрока Шахтера
Мадуэке и Палмер отметились топ-результатом в АПЛ. На зависть Мудрику?
Федерико Кьеза Челси Ювентус трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Дмитро Вербинський Источник: The Sun
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик назвал страны, которые предлагали ему сменить гражданство за деньги
Бокс | 26 августа 2024, 07:33 0
Усик назвал страны, которые предлагали ему сменить гражданство за деньги
Усик назвал страны, которые предлагали ему сменить гражданство за деньги

Александр отклонил все варианты

Игра с 9 шайбами. Сборная Украины провела матч с Венгрией
Хоккей | 25 августа 2024, 21:11 7
Игра с 9 шайбами. Сборная Украины провела матч с Венгрией
Игра с 9 шайбами. Сборная Украины провела матч с Венгрией

Команды провели спарринг в Будапеште

Стала известна оценка Довбика за фиаско Ромы в Серии А на Стадио Олимпико
Футбол | 26.08.2024, 00:20
Стала известна оценка Довбика за фиаско Ромы в Серии А на Стадио Олимпико
Стала известна оценка Довбика за фиаско Ромы в Серии А на Стадио Олимпико
Рома – Эмполи – 1:2. Довбик и сенсация. Видео голов и обзор матча
Футбол | 26.08.2024, 03:59
Рома – Эмполи – 1:2. Довбик и сенсация. Видео голов и обзор матча
Рома – Эмполи – 1:2. Довбик и сенсация. Видео голов и обзор матча
У кого 8.5? Известна оценка Цыганков за фиаско в матче с Атлетико в Мадриде
Футбол | 26.08.2024, 08:42
У кого 8.5? Известна оценка Цыганков за фиаско в матче с Атлетико в Мадриде
У кого 8.5? Известна оценка Цыганков за фиаско в матче с Атлетико в Мадриде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпионское фиаско. Хет-трик Филиппова помог Александрии разбить Шахтер
Чемпионское фиаско. Хет-трик Филиппова помог Александрии разбить Шахтер
24.08.2024, 14:56 637
Футбол
Пушич прокомментировал провальный матч Шахтера против Александрии
Пушич прокомментировал провальный матч Шахтера против Александрии
24.08.2024, 15:18 32
Футбол
Известный украинский боксер странно высказался о флаге Украины
Известный украинский боксер странно высказался о флаге Украины
24.08.2024, 08:46 58
Бокс
«Он хороший кипер, но...» Перес отреагировал на неожиданное решение Лунина
«Он хороший кипер, но...» Перес отреагировал на неожиданное решение Лунина
25.08.2024, 00:44 2
Футбол
Владимир Кличко назвал победителя возможного боя между Фьюри и Джошуа
Владимир Кличко назвал победителя возможного боя между Фьюри и Джошуа
25.08.2024, 01:11
Бокс
У кого 9.8? Известна оценка Мудрика за матч Челси с восемью голами в АПЛ
У кого 9.8? Известна оценка Мудрика за матч Челси с восемью голами в АПЛ
25.08.2024, 18:57 17
Футбол
Фиаско Шахтера, Карпаты выиграли Суперкубок, Усик подарил пояс WBC
Фиаско Шахтера, Карпаты выиграли Суперкубок, Усик подарил пояс WBC
25.08.2024, 06:48
Другие виды
Легендарный Майк Тайсон назвал шесть лучших боксеров за все времена
Легендарный Майк Тайсон назвал шесть лучших боксеров за все времена
25.08.2024, 07:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем