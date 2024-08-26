Украинец Чеберко – обладатель Кубка лиг. Коламбус взял престижный трофей

Клуб «Коламбус Крю» стал обладателем Кубка лиг, в котором принимают участие представители заокеанской МЛС, а также Мексики.

В финале представители Огайо выиграли у «Лос-Анджелеса» со счетом 3:1.

Украинский защитник Евгенйи Чеберко начал матч на скамейке запасных «Крю». В игру он вступил на 75-й минуте, заменив Руди Камачо в центре обороны «Коламбуса».

В матче за третье место «Колорадо» обыграл «Филадельфию Юнион» по пенальти – 2:2, пенальти 3-1.

«Коламбус» в 1/8 финала выбил из турнира «Интер Майами» Лионеля Месси (3:2).

Напомним, в прошлом году «Коламбус» и «Лос-Анджелес» также встречались в финале Кубка лиг, победу также одержали «Крю» (2:1).

Как известно, команды, занявшие три первые места в турнире, автоматически квалифицируются в Кубок чемпионов КОНКАКАФ.

Кубок лиг. Финал

«Коламбус Крю» – «Лос-Анджелес» – 3:1

Голы: Кучо Эрнандес, 45, 90+2, Рассел-Роу, 90+4 – Жиру, 57.