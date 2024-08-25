US Open25 августа 2024, 23:47 |
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Украинки получили соперниц в парном разряде US Open
В парном разряде выступит пять представительниц Украины
25 августа 2024, 23:47 |
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Состоялась жеребьевка Открытого чемпионата США по теннису в женском парном разряде.
В парном турнире Украину представят пять теннисисток, но уже в первом раунде Катерина Байндл сразится против Марты Костюк.
Матчи первого раунда женского парного разряда с участием украинок
- Людмила Киченок / Алена Остапенко [7] – Джесси Ани / Джессика Фаилла [WC]
- Надежда Киченок / Тимеа Бабош – София Кенин / Бетани Маттек-Сэндс [9]
- Ангелина Калинина / Мартина Тревисан – Кэтрин Харрисон / Алиция Росольска
- Катерина Байндл / Кэти Волынец – Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе
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