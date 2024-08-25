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  4. Украинки получили соперниц в парном разряде US Open
US Open
25 августа 2024, 23:47 |
201
0

Украинки получили соперниц в парном разряде US Open

В парном разряде выступит пять представительниц Украины

25 августа 2024, 23:47 |
201
0
Украинки получили соперниц в парном разряде US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Состоялась жеребьевка Открытого чемпионата США по теннису в женском парном разряде.

В парном турнире Украину представят пять теннисисток, но уже в первом раунде Катерина Байндл сразится против Марты Костюк.

Матчи первого раунда женского парного разряда с участием украинок

  • Людмила Киченок / Алена Остапенко [7] – Джесси Ани / Джессика Фаилла [WC]
  • Надежда Киченок / Тимеа Бабош – София Кенин / Бетани Маттек-Сэндс [9]
  • Ангелина Калинина / Мартина Тревисан – Кэтрин Харрисон / Алиция Росольска
  • Катерина Байндл / Кэти Волынец – Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе
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US Open 2024 Людмила Киченок Надежда Киченок Ангелина Калинина Катерина Байндл (Козлова) Марта Костюк
Владимир Клепач Источник: US Open
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