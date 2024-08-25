Украинки получили соперниц в парном разряде US Open

Состоялась жеребьевка Открытого чемпионата США по теннису в женском парном разряде.

В парном турнире Украину представят пять теннисисток, но уже в первом раунде Катерина Байндл сразится против Марты Костюк.

Матчи первого раунда женского парного разряда с участием украинок