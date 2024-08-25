Анчелотти рассказал, покинет ли Лунин Реал до конца трансферного окна

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

Лунин до сих пор не сообщил «Реалу» решение о своем будущем. После последнего матча Ла Лиги наставник Карло Анчелотти рассказал о будущем Лунина.

«Лунин останется в «Реале». Он не покинет клуб этим летом», – сказал Анчелотти.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».