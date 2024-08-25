Анчелотти рассказал, покинет ли Лунин Реал до конца трансферного окна
Итальянский наставник сообщил, что Андрей останется в клубе
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.
Лунин до сих пор не сообщил «Реалу» решение о своем будущем. После последнего матча Ла Лиги наставник Карло Анчелотти рассказал о будущем Лунина.
«Лунин останется в «Реале». Он не покинет клуб этим летом», – сказал Анчелотти.
Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.
Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».
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