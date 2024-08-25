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  4. Известен состав Жироны на матч с Атлетико. Выйдет ли в старте Цыганков?
Испания
25 августа 2024, 21:49 |
1344
0

Известен состав Жироны на матч с Атлетико. Выйдет ли в старте Цыганков?

Виктор сыграет с первых минут

25 августа 2024, 21:49 |
1344
0
Известен состав Жироны на матч с Атлетико. Выйдет ли в старте Цыганков?
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В воскресенье, 25 августа, состоится матч 2-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Атлетико» и «Жирона».

Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано»

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе «Жироны» выйдет украинец Виктор Цыганков. Виктор сыграет первый матч в этом сезоне, хавбек не играл в матче первого тура из-за простуды.

Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.

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Жирона Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Атлетико - Жирона стартовые составы
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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