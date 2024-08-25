Испания25 августа 2024, 21:49 |
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Известен состав Жироны на матч с Атлетико. Выйдет ли в старте Цыганков?
Виктор сыграет с первых минут
25 августа 2024, 21:49 |
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В воскресенье, 25 августа, состоится матч 2-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Атлетико» и «Жирона».
Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано»
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В стартовом составе «Жироны» выйдет украинец Виктор Цыганков. Виктор сыграет первый матч в этом сезоне, хавбек не играл в матче первого тура из-за простуды.
Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.
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