Известен состав Жироны на матч с Атлетико. Выйдет ли в старте Цыганков?

В воскресенье, 25 августа, состоится матч 2-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Атлетико» и «Жирона».

Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано»

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В стартовом составе «Жироны» выйдет украинец Виктор Цыганков. Виктор сыграет первый матч в этом сезоне, хавбек не играл в матче первого тура из-за простуды.

Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.