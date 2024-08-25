Сыграет ли Довбик в старте? Известен состав Ромы на матч с Эмполи

В воскресенье, 25 августа, состоится матч 2-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Эмполи».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олмипико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Наставники обеих команд определили стартовый состав на этот матч. Новичок «Ромы» Артем Довбик выйдет на этот матч в стартовом составе. Это будет первый матч Артема в Риме на «Стадио Олимпико».

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.