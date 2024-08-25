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Италия
25 августа 2024, 21:08 | Обновлено 25 августа 2024, 21:10
577
0

Сыграет ли Довбик в старте? Известен состав Ромы на матч с Эмполи

Матч начнется 21:45 по Киеву

25 августа 2024, 21:08 | Обновлено 25 августа 2024, 21:10
577
0
Сыграет ли Довбик в старте? Известен состав Ромы на матч с Эмполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 25 августа, состоится матч 2-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Эмполи».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олмипико».

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Наставники обеих команд определили стартовый состав на этот матч. Новичок «Ромы» Артем Довбик выйдет на этот матч в стартовом составе. Это будет первый матч Артема в Риме на «Стадио Олимпико».

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

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Рома Рим Серия A Эмполи чемпионат Италии по футболу Артем Довбик стартовые составы
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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