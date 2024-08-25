Сыграет ли Мудрик? Известны составы на матч АПЛ Вулверхэмптон – Челси
Украинский вингер впервые в сезоне АПЛ 2024/25 начнет матч в основе
В воскресенье, 25 августа, состоится матч 2-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вулверхэмптон» и «Челси».
Игра пройдет в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью».
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Наставники обеих команд определили стартовые составы на этот матч. В основе лондонского клуба выйдет украинский вингер Михаил Мудрик. Для украинца это будет первый выход в стартовом составе сезона АПЛ 2024/25.
Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.
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