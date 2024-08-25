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  4. Сыграет ли Мудрик? Известны составы на матч АПЛ Вулверхэмптон – Челси
Англия
25 августа 2024, 15:19 |
1823
0

Сыграет ли Мудрик? Известны составы на матч АПЛ Вулверхэмптон – Челси

Украинский вингер впервые в сезоне АПЛ 2024/25 начнет матч в основе

25 августа 2024, 15:19 |
1823
0
Сыграет ли Мудрик? Известны составы на матч АПЛ Вулверхэмптон – Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В воскресенье, 25 августа, состоится матч 2-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вулверхэмптон» и «Челси».

Игра пройдет в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Наставники обеих команд определили стартовые составы на этот матч. В основе лондонского клуба выйдет украинский вингер Михаил Мудрик. Для украинца это будет первый выход в стартовом составе сезона АПЛ 2024/25.

Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.

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Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Вулверхэмптон - Челси стартовые составы
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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