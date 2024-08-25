ITF25 августа 2024, 14:16 |
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Овчаренко стал финалистом на турнире ITF в Словении
Александр не смог обыграть в финале соперника из Хорватии
25 августа 2024, 14:16 |
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Украинский теннисист Александр Овчаренко (№473 АТР) сыграл в финале грунтовых соревнований ITF М25 в Мариборе (Словения).
В матче за титул украинец, посеянный под восьмым номером, уступил седьмому сеяному хорвату Мили Поличаку (№477 АТР).
Марибор. Финал
Александр Овчаренко (Украина) – Мили Поличак (Хорватия) – 5:7, 6:7(6)
Овчаренко провел свой девятый финал на турнирах ITF в одиночном разряде, на его счету четыре титула.
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