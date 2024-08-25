Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Наоми ОСАКА: «Я была немного шокирована тем, насколько хорошо я играю»
US Open
25 августа 2024, 14:07 |
92
0

Наоми ОСАКА: «Я была немного шокирована тем, насколько хорошо я играю»

Японская теннисистка обещает показать хороший результат на US Open

25 августа 2024, 14:07 |
92
0
Наоми ОСАКА: «Я была немного шокирована тем, насколько хорошо я играю»
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Японская теннисистка Наоми Осака заявила, что пообещала себе, что US Open 2024 станет тем турниром, где она покажет себя с лучшей стороны.

«Помню, когда я смотрела матч Коко в прошлый раз, когда я была здесь, я почувствовала огромное вдохновение, чтобы снова играть. Тогда я еще не знала, на каком уровне смогу играть.

Поэтому, когда я приехала в Австралию в начале этого года и играла на Открытом чемпионате Франции, честно говоря, иногда я была немного шокирована тем, насколько хорошо я играю.

Конечно, я хочу быть в топ-10 и все такое, но я все еще помню, как я не могла бегать и не могла делать приседания. Да, в некоторые моменты я действительно поражаюсь. Но я приехала сюда с конкретной целью - сделать все, что в моих силах. В прошлом году я смотрела матчи с трибун и пообещала себе, что это будет турнир, где я покажу лучший результат. Или, надеюсь, здесь, или в Японии, или во время турниров в Азии. Именно туда я направляю все свои силы. Посмотрим, что из этого выйдет», – сказала японка.

Осака выигрывала US Open дважды (2018, 2020). В первом раунде она сразится против десятой сеяной Алены Остапенко из Латвии.

По теме:
Марта Костюк – Маккартни Кесслер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина – Мария Лурдес Карле. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Экс-лидер мирового тенниса назвал скрытых фаворитов US Open у мужчин
US Open 2024 Наоми Осака
Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик сделал неожиданный подарок Зеленскому. Он отобрал его у Фьюри
Бокс | 25 августа 2024, 00:01 5
Усик сделал неожиданный подарок Зеленскому. Он отобрал его у Фьюри
Усик сделал неожиданный подарок Зеленскому. Он отобрал его у Фьюри

Александр подарил президенту Украины пояс WBC

Усик назвал боксеров, с которыми ему еще интересно сражаться
Бокс | 24 августа 2024, 15:41 0
Усик назвал боксеров, с которыми ему еще интересно сражаться
Усик назвал боксеров, с которыми ему еще интересно сражаться

Украинца интересуют только повторные бои с Джошуа и Фьюри

Обидчица Свитолиной выиграла турнир в Монтеррее. Разобралась с выскочкой
Теннис | 25.08.2024, 08:15
Обидчица Свитолиной выиграла турнир в Монтеррее. Разобралась с выскочкой
Обидчица Свитолиной выиграла турнир в Монтеррее. Разобралась с выскочкой
Легенда сборной Польши: «Довбик – не звезда. Этот трансфер для Ромы...»
Футбол | 25.08.2024, 08:22
Легенда сборной Польши: «Довбик – не звезда. Этот трансфер для Ромы...»
Легенда сборной Польши: «Довбик – не звезда. Этот трансфер для Ромы...»
ЛЕОНЕНКО: «У игроков Шахтера нет класса, как они собираются играть в ЛЧ?»
Футбол | 25.08.2024, 12:06
ЛЕОНЕНКО: «У игроков Шахтера нет класса, как они собираются играть в ЛЧ?»
ЛЕОНЕНКО: «У игроков Шахтера нет класса, как они собираются играть в ЛЧ?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
За 82 минуты. Свитолина завершила борьбу на турнире в Монтеррее
За 82 минуты. Свитолина завершила борьбу на турнире в Монтеррее
23.08.2024, 09:07 24
Теннис
Ротань оценил победу над Шахтером и хет-трик Филиппова
Ротань оценил победу над Шахтером и хет-трик Филиппова
24.08.2024, 15:33 6
Футбол
Известный украинский боксер странно высказался о флаге Украины
Известный украинский боксер странно высказался о флаге Украины
24.08.2024, 08:46 57
Бокс
«Он хороший кипер, но...» Перес отреагировал на неожиданное решение Лунина
«Он хороший кипер, но...» Перес отреагировал на неожиданное решение Лунина
25.08.2024, 00:44 1
Футбол
Не Буффон, не Касильяс. Назван лучший голкипер в истории футбола
Не Буффон, не Касильяс. Назван лучший голкипер в истории футбола
25.08.2024, 07:05 13
Футбол
Александрия – Шахтер – 4:3. Сенсационное поражение горняков. Видео голов
Александрия – Шахтер – 4:3. Сенсационное поражение горняков. Видео голов
24.08.2024, 15:37 7
Футбол
Владимир Кличко назвал победителя возможного боя между Фьюри и Джошуа
Владимир Кличко назвал победителя возможного боя между Фьюри и Джошуа
25.08.2024, 01:11
Бокс
Обидчица Свитолиной сыграет в финале в Монтеррее с неожиданной соперницей
Обидчица Свитолиной сыграет в финале в Монтеррее с неожиданной соперницей
24.08.2024, 10:55 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем