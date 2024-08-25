Наоми ОСАКА: «Я была немного шокирована тем, насколько хорошо я играю»

Японская теннисистка Наоми Осака заявила, что пообещала себе, что US Open 2024 станет тем турниром, где она покажет себя с лучшей стороны.

«Помню, когда я смотрела матч Коко в прошлый раз, когда я была здесь, я почувствовала огромное вдохновение, чтобы снова играть. Тогда я еще не знала, на каком уровне смогу играть.

Поэтому, когда я приехала в Австралию в начале этого года и играла на Открытом чемпионате Франции, честно говоря, иногда я была немного шокирована тем, насколько хорошо я играю.

Конечно, я хочу быть в топ-10 и все такое, но я все еще помню, как я не могла бегать и не могла делать приседания. Да, в некоторые моменты я действительно поражаюсь. Но я приехала сюда с конкретной целью - сделать все, что в моих силах. В прошлом году я смотрела матчи с трибун и пообещала себе, что это будет турнир, где я покажу лучший результат. Или, надеюсь, здесь, или в Японии, или во время турниров в Азии. Именно туда я направляю все свои силы. Посмотрим, что из этого выйдет», – сказала японка.

Осака выигрывала US Open дважды (2018, 2020). В первом раунде она сразится против десятой сеяной Алены Остапенко из Латвии.