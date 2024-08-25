Рейтинг WTA. Костюк и Свитолина сохранили позиции перед стартом US Open
Линда Носкова дебютировала в топ-25
Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга перед стартом US Open.
В первой десятке обошлось без изменений. Американка Эмма Наварро поднялась на 12-ю строчку, обновив личный рекорд.
Чемпионка турнира в Монтеррее Линда Носкова дебютировала в топ-25.
Американка Маккартни Кесслер, которая неожиданно выиграла соревнования в Кливленде, поднялась на 63-ю строчку.
Топ-10 рейтинга WTA
Марта Костюк и Элина Свитолина сохранили свои позиции. Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Анастасия Соболева немного опустились. Чуть улучшилось положение Дарья Снигур и Катарины Завацкой. Катерина Володько вернулась в топ-300, близка к третьей сотне и Александра Олейникова.
Украинки в рейтинге WTA
Людмила Киченок сохранила 17-ю позицию в парном рейтинге, Надежда поднялась на 32-ю, Марта Костюк – 64-я. Немного потеряла Ангелина Калинина, зато добавили сестры Колб, Юлия Стародубцева и Даяна Ястремская.
Украинки в топ-250 парного рейтинга WTA
Среди лучших в Чемпионской гонке без изменений.
Чемпионская гонка WTA
Из украинок в Чемпионской гонке поднялась только Катерина Байндл, остальные в лучшем случае остались на своих позициях.
Украинки в Чемпионской гонке WTA
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Пушича выигрывала 2:0 по состоянию на начало 26 минуты
Алексей Сливченко ищет ответ на вопрос: скажется ли на работе коуча «Шахтера» субботнее фиаско