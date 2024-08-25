Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Рейтинг WTA. Костюк и Свитолина сохранили позиции перед стартом US Open
WTA
25 августа 2024, 11:52 |
316
2

Рейтинг WTA. Костюк и Свитолина сохранили позиции перед стартом US Open

Линда Носкова дебютировала в топ-25

25 августа 2024, 11:52 |
316
2
Рейтинг WTA. Костюк и Свитолина сохранили позиции перед стартом US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга перед стартом US Open.

В первой десятке обошлось без изменений. Американка Эмма Наварро поднялась на 12-ю строчку, обновив личный рекорд.

Чемпионка турнира в Монтеррее Линда Носкова дебютировала в топ-25.

Американка Маккартни Кесслер, которая неожиданно выиграла соревнования в Кливленде, поднялась на 63-ю строчку.

Топ-10 рейтинга WTA

Марта Костюк и Элина Свитолина сохранили свои позиции. Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Анастасия Соболева немного опустились. Чуть улучшилось положение Дарья Снигур и Катарины Завацкой. Катерина Володько вернулась в топ-300, близка к третьей сотне и Александра Олейникова.

Украинки в рейтинге WTA

Людмила Киченок сохранила 17-ю позицию в парном рейтинге, Надежда поднялась на 32-ю, Марта Костюк – 64-я. Немного потеряла Ангелина Калинина, зато добавили сестры Колб, Юлия Стародубцева и Даяна Ястремская.

Украинки в топ-250 парного рейтинга WTA

Среди лучших в Чемпионской гонке без изменений.

Чемпионская гонка WTA

Из украинок в Чемпионской гонке поднялась только Катерина Байндл, остальные в лучшем случае остались на своих позициях.

Украинки в Чемпионской гонке WTA

По теме:
Первая соперница Костюк на US Open неожиданно выиграла турнир в Кливленде
Обидчица Свитолиной выиграла турнир в Монтеррее. Разобралась с выскочкой
Первая соперница Костюк на US Open сенсационно вышла в финал в Кливленде
Катерина Володько (Бондаренко) рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Дарья Снигур Ига Свёнтек Анастасия Соболева Александра Олейникова Юлия Стародубцева Линда Носкова
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионское фиаско. Хет-трик Филиппова помог Александрии разбить Шахтер
Футбол | 24 августа 2024, 14:56 633
Чемпионское фиаско. Хет-трик Филиппова помог Александрии разбить Шахтер
Чемпионское фиаско. Хет-трик Филиппова помог Александрии разбить Шахтер

Команда Пушича выигрывала 2:0 по состоянию на начало 26 минуты

Рубикон Марино Пушича
Футбол | 25 августа 2024, 09:24 21
Рубикон Марино Пушича
Рубикон Марино Пушича

Алексей Сливченко ищет ответ на вопрос: скажется ли на работе коуча «Шахтера» субботнее фиаско

Усик сделал неожиданный подарок Зеленскому. Он отобрал его у Фьюри
Бокс | 25.08.2024, 00:01
Усик сделал неожиданный подарок Зеленскому. Он отобрал его у Фьюри
Усик сделал неожиданный подарок Зеленскому. Он отобрал его у Фьюри
Монфис выиграл выставочный турнир UTS в Нью-Йорке и отобрался в Гранд-финал
Теннис | 24.08.2024, 12:51
Монфис выиграл выставочный турнир UTS в Нью-Йорке и отобрался в Гранд-финал
Монфис выиграл выставочный турнир UTS в Нью-Йорке и отобрался в Гранд-финал
Александрия – Шахтер – 4:3. Сенсационное поражение горняков. Видео голов
Футбол | 24.08.2024, 15:37
Александрия – Шахтер – 4:3. Сенсационное поражение горняков. Видео голов
Александрия – Шахтер – 4:3. Сенсационное поражение горняков. Видео голов
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
C.Пеклов
Дивно,чому Юлія без прогресу?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-кипер сборной Украины и Динамо может продолжить карьеру в Первой лиге
Экс-кипер сборной Украины и Динамо может продолжить карьеру в Первой лиге
23.08.2024, 11:48
Футбол
«Единственный, кто может его победить – это...» Беллью высказался об Усике
«Единственный, кто может его победить – это...» Беллью высказался об Усике
25.08.2024, 01:48
Бокс
Ротань оценил победу над Шахтером и хет-трик Филиппова
Ротань оценил победу над Шахтером и хет-трик Филиппова
24.08.2024, 15:33 6
Футбол
Усик назвал боксеров, с которыми ему еще интересно сражаться
Усик назвал боксеров, с которыми ему еще интересно сражаться
24.08.2024, 15:41
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик подписал контракт со скандальным агентством
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик подписал контракт со скандальным агентством
23.08.2024, 15:27 12
Футбол
Обидчица Свитолиной сыграет в финале в Монтеррее с неожиданной соперницей
Обидчица Свитолиной сыграет в финале в Монтеррее с неожиданной соперницей
24.08.2024, 10:55 3
Теннис
Не Буффон, не Касильяс. Назван лучший голкипер в истории футбола
Не Буффон, не Касильяс. Назван лучший голкипер в истории футбола
25.08.2024, 07:05 12
Футбол
Владимир Кличко назвал победителя возможного боя между Фьюри и Джошуа
Владимир Кличко назвал победителя возможного боя между Фьюри и Джошуа
25.08.2024, 01:11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем