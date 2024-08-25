Рейтинг WTA. Костюк и Свитолина сохранили позиции перед стартом US Open

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга перед стартом US Open.

В первой десятке обошлось без изменений. Американка Эмма Наварро поднялась на 12-ю строчку, обновив личный рекорд.

Чемпионка турнира в Монтеррее Линда Носкова дебютировала в топ-25.

Американка Маккартни Кесслер, которая неожиданно выиграла соревнования в Кливленде, поднялась на 63-ю строчку.

Топ-10 рейтинга WTA

Марта Костюк и Элина Свитолина сохранили свои позиции. Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Анастасия Соболева немного опустились. Чуть улучшилось положение Дарья Снигур и Катарины Завацкой. Катерина Володько вернулась в топ-300, близка к третьей сотне и Александра Олейникова.

Украинки в рейтинге WTA

Людмила Киченок сохранила 17-ю позицию в парном рейтинге, Надежда поднялась на 32-ю, Марта Костюк – 64-я. Немного потеряла Ангелина Калинина, зато добавили сестры Колб, Юлия Стародубцева и Даяна Ястремская.

Украинки в топ-250 парного рейтинга WTA

Среди лучших в Чемпионской гонке без изменений.

Чемпионская гонка WTA

Из украинок в Чемпионской гонке поднялась только Катерина Байндл, остальные в лучшем случае остались на своих позициях.

Украинки в Чемпионской гонке WTA