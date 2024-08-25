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Украина. Премьер лига
25 августа 2024, 10:18 | Обновлено 25 августа 2024, 10:33
1771
0

Маркевич рассказал о своем отношении к нынешним Карпатам после ухода

Тренер – о бывшей команде

25 августа 2024, 10:18 | Обновлено 25 августа 2024, 10:33
1771
0
Маркевич рассказал о своем отношении к нынешним Карпатам после ухода
ФК Карпаты Львов. Мирон Маркевич

Бывший главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич рассказал о том, следит ли и дальше за командой после своего увольнения, которое произошло месяц назад.

– Чуть больше месяца, после вашего ухода с поста главного тренера львовских «Карпат» вы находитесь в творческом отпуске. За выступлениями команды следите?

– Конечно! Я с 1963 года болею за «Карпаты» и никогда не пропускал ни одной игры команды. А тем более что неоднократно ее тренировал. И я еще раз скажу, что очень рад тому, что со мной львовская команда вернулась в Премьер-лигу. Абсолютно никаких ощущений с моей стороны нет. Желаю «Карпатам» успеха.

– Как проводите время после увольнения?

– Сейчас нахожусь в Харькове, в одном из моих любимых городов. Второй день наслаждаюсь его футбольной атмосферой, вспоминая хорошие годы, проведенные в «Металлисте». Сегодня присутствовал на матче за первое место в первенстве Харькова, где награждал футболистов. Кое-что привез нашим ребятам, находящимся на Востоке страны.

Завтра буду участвовать в турнире ветеранов в Шаровке. Кстати, команда «Шаровка» выиграла сегодня чемпионат города, с чем поздравляю президента клуба Виктора Войтенко, являющегося моим хорошим товарищем. Некоторое время еще буду в Харькове, ведь здесь у меня только позитив, – признался Маркевич.

Как известно, «Карпаты» разорвали отношения с Мироном Маркевичем после сезона-2024/2025 согласно взаимной договоренности.

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Мирон Маркевич Карпаты Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: UA-Football
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