WTA25 августа 2024, 08:15 | Обновлено 25 августа 2024, 08:19
895
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Обидчица Свитолиной выиграла турнир в Монтеррее. Разобралась с выскочкой
Носкова забрала титул мексиканского турнира WTA 500
25 августа 2024, 08:15 | Обновлено 25 августа 2024, 08:19
895
1
Чешская теннисистка Линда Носкова (№35 WTA) стала победительницей турнира WTA 500 в Монтеррее (Мексика).
В финале представительнице Чехии, которая, напомним, в четвертьфинале выбила из турнирной сетки украинку Элину Свитолину, противостояла Лулу Сан (№57 WTA) из Новой Зеландии. Новозеландка добралась до финала весьма неожиданно, учитывая ее мировой рейтинг.
Финальная встреча продолжалась 1 час 50 минут и завершилась победой Носковой в двух сетах.
WTA 500 Монтеррей. Финал
Лулу Сан (Новая Зеландия) – Линда Носкова (Чехия, 6) – 6:7 (6:8), 4:6
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