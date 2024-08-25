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  4. Обидчица Свитолиной выиграла турнир в Монтеррее. Разобралась с выскочкой
WTA
25 августа 2024, 08:15 | Обновлено 25 августа 2024, 08:19
895
1

Обидчица Свитолиной выиграла турнир в Монтеррее. Разобралась с выскочкой

Носкова забрала титул мексиканского турнира WTA 500

25 августа 2024, 08:15 | Обновлено 25 августа 2024, 08:19
895
1
Обидчица Свитолиной выиграла турнир в Монтеррее. Разобралась с выскочкой
Getty Images/Global Images Ukraine. Линда Носкова

Чешская теннисистка Линда Носкова (№35 WTA) стала победительницей турнира WTA 500 в Монтеррее (Мексика).

В финале представительнице Чехии, которая, напомним, в четвертьфинале выбила из турнирной сетки украинку Элину Свитолину, противостояла Лулу Сан (№57 WTA) из Новой Зеландии. Новозеландка добралась до финала весьма неожиданно, учитывая ее мировой рейтинг.

Финальная встреча продолжалась 1 час 50 минут и завершилась победой Носковой в двух сетах.

WTA 500 Монтеррей. Финал

Лулу Сан (Новая Зеландия) – Линда Носкова (Чехия, 6) – 6:7 (6:8), 4:6

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Линда Носкова WTA Монтеррей Лулу Сан (Радовчич)
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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C.Пеклов
Поставлена подача та "холодна"голова-запорука успіху!
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