Обидчица Свитолиной выиграла турнир в Монтеррее. Разобралась с выскочкой

Чешская теннисистка Линда Носкова (№35 WTA) стала победительницей турнира WTA 500 в Монтеррее (Мексика).

В финале представительнице Чехии, которая, напомним, в четвертьфинале выбила из турнирной сетки украинку Элину Свитолину, противостояла Лулу Сан (№57 WTA) из Новой Зеландии. Новозеландка добралась до финала весьма неожиданно, учитывая ее мировой рейтинг.

Финальная встреча продолжалась 1 час 50 минут и завершилась победой Носковой в двух сетах.

WTA 500 Монтеррей. Финал

Лулу Сан (Новая Зеландия) – Линда Носкова (Чехия, 6) – 6:7 (6:8), 4:6