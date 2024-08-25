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Чемпионат Польши
Пяст
24.08.2024 21:15 – FT 1 : 0
Заглембе Л
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Польша
25 августа 2024, 04:41 | Обновлено 25 августа 2024, 04:55
35
0

Чемпионат Польши. Краковия в голевом матче оказалась сильнее Гурника

Состоялись три матча местного первенства

25 августа 2024, 04:41 | Обновлено 25 августа 2024, 04:55
35
0
Чемпионат Польши. Краковия в голевом матче оказалась сильнее Гурника
Х. Краковия

Закончились три матча чемпионата Польши. «Краковия» в голевой перестрелке одолела «Горняк», «Пяст» минимально победил «Заглембе» из Любина. В еще одном матче «Мотор» и «Пуща» друг другу не забивали.

Чемпионат Польши. 6 тур

Мотор – Пуща – 0:0

П'ест – Заглембе – 1:0

Гол: Конджер, 45+1

Краков – Гурник – 3:2

Голы: Розга, 26, Хасич, 73, Санчес, 78, аг – Расак, 30, Исмагил, 32

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Краковия Гурник Забже Мотор Люблин Пуща Неполомице Пяст Гливице Заглембе Любин
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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