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  4. Полесье хотело приобрести польского форварда, но тот отказался
Украина. Премьер лига
26 августа 2024, 04:37 | Обновлено 26 августа 2024, 05:15
173
0

Полесье хотело приобрести польского форварда, но тот отказался

Кароль Чубак не захотел изучать возможность переезда в Украину из-за войны

26 августа 2024, 04:37 | Обновлено 26 августа 2024, 05:15
173
0
Полесье хотело приобрести польского форварда, но тот отказался
ФК Арка Гдыня. Кароль Чубак

Житомирское Полесье ранее делало польскому клубу Арка из Гдыни предложение о покупке форварда Кароля Чубака.

Однако сам игрок не захотел рассматривать возможность переезда в Украину из-за войны. Футболист ответил Полесью отказом.

Потенциальная стоимость трансфера могла превысить 1 миллион евро, и эта продажа могла стать второй по сумме в истории команды Арка Гдыня, клуба второго дивизиона чемпионата Польши.

24-летний польский центрфорвард Кароль Чубак за три года в Арке сыграл 115 матчей и забил 52 гола.

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Николай Степанов Источник: sport.interia.pl
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