Полесье хотело приобрести польского форварда, но тот отказался
Кароль Чубак не захотел изучать возможность переезда в Украину из-за войны
Житомирское Полесье ранее делало польскому клубу Арка из Гдыни предложение о покупке форварда Кароля Чубака.
Однако сам игрок не захотел рассматривать возможность переезда в Украину из-за войны. Футболист ответил Полесью отказом.
Потенциальная стоимость трансфера могла превысить 1 миллион евро, и эта продажа могла стать второй по сумме в истории команды Арка Гдыня, клуба второго дивизиона чемпионата Польши.
24-летний польский центрфорвард Кароль Чубак за три года в Арке сыграл 115 матчей и забил 52 гола.
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