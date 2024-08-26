Полесье хотело приобрести польского форварда, но тот отказался

Житомирское Полесье ранее делало польскому клубу Арка из Гдыни предложение о покупке форварда Кароля Чубака.

Однако сам игрок не захотел рассматривать возможность переезда в Украину из-за войны. Футболист ответил Полесью отказом.

Потенциальная стоимость трансфера могла превысить 1 миллион евро, и эта продажа могла стать второй по сумме в истории команды Арка Гдыня, клуба второго дивизиона чемпионата Польши.

24-летний польский центрфорвард Кароль Чубак за три года в Арке сыграл 115 матчей и забил 52 гола.