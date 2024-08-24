Манчестер Сити забил три гола за пять минут матча АПЛ

Манчестер Сити в матче 2-го тура чемпионата Англии принимает Ипсвич. Новичок АПЛ забил первым на 7-й минуте, однако затем получил три мяча за 5 минут.

С 12-й по 17-ю минуты в составе команды Жузепа Гвардиолы дубль оформил Эрлинг Холанд, еще один мяч на счету Кевина де Брюйне. Отметим результативную передачу новичка Манчестер Сити Савиньо.

В первом туре чемпион уверенно обыграл Челси, а Ипсвич уступил Ливерпулю.