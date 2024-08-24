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Англия
24 августа 2024, 17:32 | Обновлено 24 августа 2024, 17:40
965
0

Манчестер Сити забил три гола за пять минут матча АПЛ

У Холанда два гола в ворота новичка

24 августа 2024, 17:32 | Обновлено 24 августа 2024, 17:40
965
0
Манчестер Сити забил три гола за пять минут матча АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Манчестер Сити в матче 2-го тура чемпионата Англии принимает Ипсвич. Новичок АПЛ забил первым на 7-й минуте, однако затем получил три мяча за 5 минут.

С 12-й по 17-ю минуты в составе команды Жузепа Гвардиолы дубль оформил Эрлинг Холанд, еще один мяч на счету Кевина де Брюйне. Отметим результативную передачу новичка Манчестер Сити Савиньо.

В первом туре чемпион уверенно обыграл Челси, а Ипсвич уступил Ливерпулю.

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Манчестер Сити Ипсвич Эрлинг Холанд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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