Александр ФИЛИППОВ: «Поняли, что можем играть с Шахтером. Фееричная победа»

Александрия в матче чемпионата Украины обыграла Шахтер 4:3, а форвард Александр Филиппов оформил хет-трик, став лишь третьим игроком в чемпионатах Украины, кто забил три мяча в одной встрече с Шахтером.

«Первая игра сезона дома, хотелось хорошо сыграть. Была запредельная мотивация против этого соперника. Приятные впечатления, потому что победили Шахтер, фееричная победа».

«На старте не все удавалось, но успели сравнять счет до перерыва, и это важно. Мы поняли, что можем играть с Шахтером, игра нам давалась. Руслан Ротань настроил на победу, на то, что нужно во втором тайме прессинговать и действовать агрессивно», – сказал Филиппов.