Челси определил главную цель до закрытия трансферного окна

По информации Sky Sports, в Челси очень довольны тем, что договорились о переходе форварда Ромелу Лукаку в Наполи, однако клуб нацелен на подписание другого центрфорварда.

Тренер Энцо Мареска не видел Лукаку в своих планах, однако не хочет проводить первую часть сезона только с центральным нападающим Николасом Джексоном.

Главной целью лондонцев давно является Виктор Осимхен из Наполи, однако переход Лукаку в неаполитанскую команду никак не связан с этим возможным трансфером – о подписании Осимхена нужно договариваться отдельно.

Ранее в Наполи утверждали, что хотят получить за игрока 130 млн евро, прописанных в качестве клаусулы, однако теперь готовы идти на существенные уступки.