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Англия
24 августа 2024, 15:10 |
748
0

Челси определил главную цель до закрытия трансферного окна

Хотят подписать форварда

24 августа 2024, 15:10 |
748
0
Челси определил главную цель до закрытия трансферного окна
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

По информации Sky Sports, в Челси очень довольны тем, что договорились о переходе форварда Ромелу Лукаку в Наполи, однако клуб нацелен на подписание другого центрфорварда.

Тренер Энцо Мареска не видел Лукаку в своих планах, однако не хочет проводить первую часть сезона только с центральным нападающим Николасом Джексоном.

Главной целью лондонцев давно является Виктор Осимхен из Наполи, однако переход Лукаку в неаполитанскую команду никак не связан с этим возможным трансфером – о подписании Осимхена нужно договариваться отдельно.

Ранее в Наполи утверждали, что хотят получить за игрока 130 млн евро, прописанных в качестве клаусулы, однако теперь готовы идти на существенные уступки.

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Челси Наполи Виктор Осимхен трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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