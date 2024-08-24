Ребров поздравил Украину с Днем независимости
Тренер сборной Украины поздравил сограждан с праздником
Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров поздравил украинцев с Днем независимости страны:
«Сегодня мы все вместе отмечаем 33 года независимости и стойкости Украины! Хочется почтить прошлое и настоящее — храбрость тех, кто боролся за свободу, тех, кто продолжает стоять крепко, и несокрушимый дух нации, которая никогда не сдается.
Продолжение полномасштабного вторжения россии на нашу территорию — напоминание о жертвах и силу народа, объединенного любовью к родной земле. Отважным сердцам, которые защищают наше небо, улицы и будущее, мы говорим спасибо. Ваше мужество вдохновляет нас всех.
Вместе мы движемся дальше, сильные, гордые и свободные!»
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