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  4. ВИДЕО. Шикарный гол престижа. Педриньо забил третий гол Александрии
Украина. Премьер лига
24 августа 2024, 15:01 |
1085
0

ВИДЕО. Шикарный гол престижа. Педриньо забил третий гол Александрии

Бразилец отличился на 90+5 минуте

24 августа 2024, 15:01 |
1085
0
ВИДЕО. Шикарный гол престижа. Педриньо забил третий гол Александрии
ФК Шахтер. Педриньо

В субботу, 24 августа 2024 года, состоялся матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги между «Александрией» и донецким «Шахтером». Победу со счетом 4:3 одержали хозяева поля.

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На 90+5 минуте бразильский полузащитник «горняков» Педриньо шикарным ударом с линии штрафной площадки забил гол в дальнюю девятку «горожан», но этот забитый мяч не помог его команде взять хотя бы 1 очко в матче против команды Руслана Ротаня.

ВИДЕО. Шикарный гол престижа. Педриньо забил третий гол Александрии

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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