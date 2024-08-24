В субботу, 24 августа 2024 года, проходит матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги между «Александрией» и донецким «Шахтером».

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На 57-й минуте поединка нападающий «Александрии» Александр Филиппов выбежал в быструю контр-атаку и оформил хет-трик. До этого возрастной форвард забил гол после ошибки соперников и реализовал пенальти.

После этого гола счет встречи стал 4:2 в пользу «Александрии».

ВИДЕО. Хет-трик Филиппова. Шахтер горит Александрии в 2 мяча