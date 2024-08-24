Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Хет-трик Филиппова. Шахтер горит Александрии в 2 мяча
Украина. Премьер лига
24 августа 2024, 14:21 | Обновлено 24 августа 2024, 14:26
305
0

ВИДЕО. Хет-трик Филиппова. Шахтер горит Александрии в 2 мяча

Команда Руслана Ротаня уничтожает горняков

24 августа 2024, 14:21 | Обновлено 24 августа 2024, 14:26
305
0
ВИДЕО. Хет-трик Филиппова. Шахтер горит Александрии в 2 мяча
ФК Александрия

В субботу, 24 августа 2024 года, проходит матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги между «Александрией» и донецким «Шахтером».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

На 57-й минуте поединка нападающий «Александрии» Александр Филиппов выбежал в быструю контр-атаку и оформил хет-трик. До этого возрастной форвард забил гол после ошибки соперников и реализовал пенальти.

После этого гола счет встречи стал 4:2 в пользу «Александрии».

ВИДЕО. Хет-трик Филиппова. Шахтер горит Александрии в 2 мяча

По теме:
Александрия – Шахтер – 4:2. Видео голов (обновляется)
Филиппов оформил хет-трик в ворота Шахтера. Стал лучшим бомбардиром сезона
Полесье – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Александрия Украинская Премьер-лига Александр Филиппов видео голов и обзор Александрия - Шахтер
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«С гордостью и честью». Суркис поздравил фанов с Днем Независимости Украины
Футбол | 24 августа 2024, 11:43 8
«С гордостью и честью». Суркис поздравил фанов с Днем Независимости Украины
«С гордостью и честью». Суркис поздравил фанов с Днем Независимости Украины

Президент «Динамо» Киев верит в Вооруженные силы Украины

Известный украинский боксер странно высказался о флаге Украины
Бокс | 24 августа 2024, 08:46 23
Известный украинский боксер странно высказался о флаге Украины
Известный украинский боксер странно высказался о флаге Украины

Дмитрий Митрофанов считает, что на самом деле флаг Украины желто-голубой

Брайтон – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 24.08.2024, 13:40
Брайтон – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Брайтон – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик подписал контракт с скандальным агентством
Футбол | 23.08.2024, 15:27
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик подписал контракт с скандальным агентством
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик подписал контракт с скандальным агентством
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард сборной Украины вернулся в Зарю
Футбол | 23.08.2024, 17:06
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард сборной Украины вернулся в Зарю
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард сборной Украины вернулся в Зарю
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинки узнали первых соперниц в основе US Open 2024
Украинки узнали первых соперниц в основе US Open 2024
22.08.2024, 19:15 9
Теннис
«Это будет история». Легендарный Тайсон назвал бой, который хочет увидеть
«Это будет история». Легендарный Тайсон назвал бой, который хочет увидеть
23.08.2024, 07:33
Бокс
Золото плюс серебро! Украинцы оформили победный дубль на ЛЧМ по биатлону
Золото плюс серебро! Украинцы оформили победный дубль на ЛЧМ по биатлону
23.08.2024, 16:21 5
Биатлон
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона оформила рекордный трансфер в своей истории
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона оформила рекордный трансфер в своей истории
23.08.2024, 19:11 10
Футбол
Экс-форвард Шахтера, которому жена изменила с пастором, нашел клуб в Турции
Экс-форвард Шахтера, которому жена изменила с пастором, нашел клуб в Турции
23.08.2024, 18:33 7
Футбол
Оптимистическая трагедия Динамо
Оптимистическая трагедия Динамо
22.08.2024, 11:55 79
Футбол
Челси дебютировал в Лиге конференций с победы. Мудрик сыграл весь матч
Челси дебютировал в Лиге конференций с победы. Мудрик сыграл весь матч
22.08.2024, 23:59
Футбол
Без шансов и перспектив. Кривбасс проиграл Бетису в первом матче
Без шансов и перспектив. Кривбасс проиграл Бетису в первом матче
22.08.2024, 22:52 106
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем