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  4. ВИДЕО. Александрия забила третий гол Шахтеру и вышла вперед
Украина. Премьер лига
24 августа 2024, 14:13 |
773
0

ВИДЕО. Александрия забила третий гол Шахтеру и вышла вперед

Голом с пенальти отличился Александр Филиппов

24 августа 2024, 14:13 |
773
0
ВИДЕО. Александрия забила третий гол Шахтеру и вышла вперед
ФК Александрия. Александр Филиппов

В субботу, 24 августа 2024 года, проходит матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги между «Александрией» и донецким «Шахтером».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Сразу после перерыва «горожане» заработали право на исполнение одиннадцатиметрового удара. К точке подошел Александр Филиппов и уверенно реализовал пенальти, несмотря на то, что голкипер «горняков» Дмитрий Ризнык угадал угол.

После этого гола счет встречи стал 3:2 в пользу «Александрии».

ВИДЕО. Александрия забила третий гол Шахтеру и вышла вперед

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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