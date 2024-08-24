В субботу, 24 августа 2024 года, проходит матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги между «Александрией» и донецким «Шахтером».

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Сразу после перерыва «горожане» заработали право на исполнение одиннадцатиметрового удара. К точке подошел Александр Филиппов и уверенно реализовал пенальти, несмотря на то, что голкипер «горняков» Дмитрий Ризнык угадал угол.

После этого гола счет встречи стал 3:2 в пользу «Александрии».

ВИДЕО. Александрия забила третий гол Шахтеру и вышла вперед