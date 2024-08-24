Стало известно, сможет ли Цыганков сыграть против Атлетико

Украинский вингер каталонской «Жироны» Виктор Цыганков попал в заявку своей команды на матч 2-го тура Ла Лиги 2024/25 против мадридского «Атлетико».

Напомним, 26-летний футболист пропустил матч-открытие нового сезона чемпионата Испании из-за болезни, но уже вернулся к тренировкам и будет доступен на поединок против «матрасников».

В прошлой кампании Виктор Цыганков провел 34 матча на клубном уровне, отметившись 8 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Матч «Атлетико» – «Жирона» состоится 25 августа в 22:30 по киевскому времени.