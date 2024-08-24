ВИДЕО. Мощный камбэк. Александрия дважды за 4 минуты забила Шахтеру
Голами отличились Александр Филиппов и Иван Калюжный
В субботу, 24 августа 2024 года, проходит матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги между «Александрией» и донецким «Шахтером».
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На 37-й минуте поединка, при счете 2:0 в пользу «горняков», нападающий «горожан» Александр Филиппов начал камбэк своей команды, забив гол после ошибки соперника.
Четырьмя минутами позже полузащитник Иван Калюжный дальним ударом забил шикарный второй гол «Александрии» в этом матче, чем сравнял счет во встрече.
На перерыв команды ушли при ничейном счете 2:2.
ВИДЕО. Мощный камбэк. Александрия дважды за 4 минуты забила Шахтеру
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