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  4. ВИДЕО. Мощный камбэк. Александрия дважды за 4 минуты забила Шахтеру
Украина. Премьер лига
24 августа 2024, 13:52 |
1753
0

ВИДЕО. Мощный камбэк. Александрия дважды за 4 минуты забила Шахтеру

Голами отличились Александр Филиппов и Иван Калюжный

24 августа 2024, 13:52 |
1753
0
ВИДЕО. Мощный камбэк. Александрия дважды за 4 минуты забила Шахтеру
ФК Александрия. Иван Калюжный

В субботу, 24 августа 2024 года, проходит матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги между «Александрией» и донецким «Шахтером».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

На 37-й минуте поединка, при счете 2:0 в пользу «горняков», нападающий «горожан» Александр Филиппов начал камбэк своей команды, забив гол после ошибки соперника.

Четырьмя минутами позже полузащитник Иван Калюжный дальним ударом забил шикарный второй гол «Александрии» в этом матче, чем сравнял счет во встрече.

На перерыв команды ушли при ничейном счете 2:2.

ВИДЕО. Мощный камбэк. Александрия дважды за 4 минуты забила Шахтеру

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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