В субботу, 24 августа 2024 года, проходит матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги между «Александрией» и донецким «Шахтером».

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На 25-й минуте полузащитник «горняков» Дмитрий Крыськив получил передачу в чужой штрафной площади и, развернувшись, отправил мяч в ворота «горожан». Хавбеку немного помог рикошет от игрока «желто-черных».

После этого гола счет встречи стал 2:0 в пользу «Шахтера».

ВИДЕО. Крыськив удвоил преимущество Шахтера над Александрией