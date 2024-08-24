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Украина. Премьер лига
24 августа 2024, 13:43 | Обновлено 24 августа 2024, 14:07
283
0

ВИДЕО. Крыськив удвоил преимущество Шахтера над Александрией

Полузащитник «горняков» забил на 25-й минуте

24 августа 2024, 13:43 | Обновлено 24 августа 2024, 14:07
283
0
ВИДЕО. Крыськив удвоил преимущество Шахтера над Александрией
ФК Шахтер. Дмитрий Крыськив

В субботу, 24 августа 2024 года, проходит матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги между «Александрией» и донецким «Шахтером».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

На 25-й минуте полузащитник «горняков» Дмитрий Крыськив получил передачу в чужой штрафной площади и, развернувшись, отправил мяч в ворота «горожан». Хавбеку немного помог рикошет от игрока «желто-черных».

После этого гола счет встречи стал 2:0 в пользу «Шахтера».

ВИДЕО. Крыськив удвоил преимущество Шахтера над Александрией

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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