ВИДЕО. Крыськив удвоил преимущество Шахтера над Александрией
Полузащитник «горняков» забил на 25-й минуте
В субботу, 24 августа 2024 года, проходит матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги между «Александрией» и донецким «Шахтером».
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На 25-й минуте полузащитник «горняков» Дмитрий Крыськив получил передачу в чужой штрафной площади и, развернувшись, отправил мяч в ворота «горожан». Хавбеку немного помог рикошет от игрока «желто-черных».
После этого гола счет встречи стал 2:0 в пользу «Шахтера».
ВИДЕО. Крыськив удвоил преимущество Шахтера над Александрией
⚽️ Перший гол Дмитра Криськіва у новому сезоні! 👏🏻— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 24, 2024
Півзахисник збільшив перевагу «Шахтаря» в матчі з «Олександрією».#Shakhtar #ОлександріяШахтар pic.twitter.com/dBL1smfx1f
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