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Украина. Премьер лига
24 августа 2024, 13:32 | Обновлено 24 августа 2024, 13:58
822
1

ВИДЕО. Идеальный удар головой. Шабанов отличился автоголом против Шахтера

Защитник «Александрии» пытался перехватить передачу Иракли Азарова

24 августа 2024, 13:32 | Обновлено 24 августа 2024, 13:58
822
1
ВИДЕО. Идеальный удар головой. Шабанов отличился автоголом против Шахтера
ФК Александрия. Артем Шабанов

В субботу, 24 августа 2024 года, проходит матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги между «Александрией» и донецким «Шахтером».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

На 16-й минуте поединка «горняки» открыли счет во встрече, но сделали это головой защитника «горожан» Артема Шабанова. Центрбек «Александрии» пытался перехватить навесную передачу Иракли Азарова, но в падении срезал мяч в собственные ворота. У вратаря «желто-черных» не было шансов отбить идеальный удар под штангу.

После этого автогола счет встречи стал 1:0 в пользу «Шахтера».

ВИДЕО в Telegram. Идеальный удар головой. Шабанов отметился автоголом против Шахтера

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Шахтер Иракли Азаров Артем Шабанов видео голов и обзор автогол
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Выталкиватель парашутистов
Не получается самим забить - включается план "Б", соперники должны сами себе забить. Такой футбол у шахтеров...
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