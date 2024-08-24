ВИДЕО. Идеальный удар головой. Шабанов отличился автоголом против Шахтера

В субботу, 24 августа 2024 года, проходит матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги между «Александрией» и донецким «Шахтером».

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На 16-й минуте поединка «горняки» открыли счет во встрече, но сделали это головой защитника «горожан» Артема Шабанова. Центрбек «Александрии» пытался перехватить навесную передачу Иракли Азарова, но в падении срезал мяч в собственные ворота. У вратаря «желто-черных» не было шансов отбить идеальный удар под штангу.

После этого автогола счет встречи стал 1:0 в пользу «Шахтера».

ВИДЕО в Telegram. Идеальный удар головой. Шабанов отметился автоголом против Шахтера