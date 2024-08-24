ВИДЕО. Идеальный удар головой. Шабанов отличился автоголом против Шахтера
Защитник «Александрии» пытался перехватить передачу Иракли Азарова
В субботу, 24 августа 2024 года, проходит матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги между «Александрией» и донецким «Шахтером».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
На 16-й минуте поединка «горняки» открыли счет во встрече, но сделали это головой защитника «горожан» Артема Шабанова. Центрбек «Александрии» пытался перехватить навесную передачу Иракли Азарова, но в падении срезал мяч в собственные ворота. У вратаря «желто-черных» не было шансов отбить идеальный удар под штангу.
После этого автогола счет встречи стал 1:0 в пользу «Шахтера».
ВИДЕО в Telegram. Идеальный удар головой. Шабанов отметился автоголом против Шахтера
🧡 «Шахтар» попереду в Олександрії 1:0! ⚽️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 24, 2024
Дивіться, як було забито перший гол у матчі 🆚 «Олександрія».#Shakhtar #ОлександріяШахтар pic.twitter.com/pHHMJKZRi8
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Из-за российско-украинской войны «горняки» вновь не смогут проводить международные матчи на родине
Оларенважу Кайоде подписал трудовое соглашение с «Шанлыурфаспором»