Главный тренер Бенфики высказался о состоянии Трубина

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Рогер Шмидт высказался относительно состояния украинского вратаря «орлов» Анатолия Трубина:

«Все выглядит так, что он вернулся. На данный момент выбыли только Никлас Бесте, Андреас Шельдеруп и Андре Гомеш. Все остальные вернулись, вернулись к тренировкам с командой».

Напомним, 18 августа 2024 года на официальном сайте «Бенфики» появилась информация, что Анатолий Трубин получил растяжение левого голеностопного сустава. Сроки восстановления голкипера национальной сборной Украины не сообщались.

Ближайший матч «Бенфики» состоится 24 августа в 22:30 по киевскому времени. Соперник – «Эштрела Амадора».