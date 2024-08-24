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Португалия
24 августа 2024, 13:12 | Обновлено 24 августа 2024, 14:10
1288
0

Главный тренер Бенфики высказался о состоянии Трубина

Похоже, что украинский вратарь уже восстановился от травмы

24 августа 2024, 13:12 | Обновлено 24 августа 2024, 14:10
1288
0
Главный тренер Бенфики высказался о состоянии Трубина
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Рогер Шмидт высказался относительно состояния украинского вратаря «орлов» Анатолия Трубина:

«Все выглядит так, что он вернулся. На данный момент выбыли только Никлас Бесте, Андреас Шельдеруп и Андре Гомеш. Все остальные вернулись, вернулись к тренировкам с командой».

Напомним, 18 августа 2024 года на официальном сайте «Бенфики» появилась информация, что Анатолий Трубин получил растяжение левого голеностопного сустава. Сроки восстановления голкипера национальной сборной Украины не сообщались.

Ближайший матч «Бенфики» состоится 24 августа в 22:30 по киевскому времени. Соперник – «Эштрела Амадора».

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Бенфика травма чемпионат Португалии по футболу травма голеностопа Анатолий Трубин Рогер Шмидт
Дмитро Вербинський Источник: ФК Бенфика
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