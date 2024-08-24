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  4. Юрген КЛОПП: «Слот действительно хороший тренер»
Англия
24 августа 2024, 12:37 |
136
0

Юрген КЛОПП: «Слот действительно хороший тренер»

Экс-тренер «Ливерпуля» – о своем наследнике

24 августа 2024, 12:37 |
136
0
Юрген КЛОПП: «Слот действительно хороший тренер»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился своим мнением по поводу своего наследника на этом посту, Арне Слота:

«Арне действительно хороший тренер. Я был счастлив, когда узнал, что «Ливерпуль» хочет заполучить его.

Мне очень нравилось то, во что играл «Фейеноорд». Я видел матч с «Севильей» — большая часть игры была действительно хороша. И в матче чемпионата против «Ипсвича» второй тайм тоже удался на славу. Но важно не то, что мне это нравится. Вы можете видеть, что Слот отличный тренер, а команда, которую я знаю лучше большинства, имеет классный состав. Так что, всё должно сложиться хорошо.

Предсезонная подготовка была напряженной из-за Евро и Копы. Команда не сразу собралась вместе, некоторые приехали за неделю до 1-го тура.

Работа, которую он проделал, была очевидна, идеи понятны. Это лучшее, что можно сказать о тренере».

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Юрген Клопп Арне Слот Ливерпуль
Олег Дидух Источник: ESPN
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