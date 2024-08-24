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Англия
24 августа 2024, 12:28 |
162
0

Два топ-клуба АПЛ интересуются защитником Барселоны

Андреас Кристенсен попал на радары «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед»

24 августа 2024, 12:28 |
162
0
Два топ-клуба АПЛ интересуются защитником Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреас Кристенсен

Лондонский «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» следят за ситуацией датского защитника каталонской «Барселоны» Андреаса Кристенсена, сообщает испанское издание Sport.es.

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По информации источника, оба клуба готовы действовать в последние дни трансферного окна, если 28-летний футболист даст им понять, что хочет покинуть «Барселону».

В сезоне 2023/24 Андреас Кристенсен провел 42 матча на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

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Андреас Кристенсен Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Барселона трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитро Вербинський Источник: Sport.es
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