Два топ-клуба АПЛ интересуются защитником Барселоны

Лондонский «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» следят за ситуацией датского защитника каталонской «Барселоны» Андреаса Кристенсена, сообщает испанское издание Sport.es.

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По информации источника, оба клуба готовы действовать в последние дни трансферного окна, если 28-летний футболист даст им понять, что хочет покинуть «Барселону».

В сезоне 2023/24 Андреас Кристенсен провел 42 матча на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.