Лунин с женой обратились к украинцам в День Независимости

В субботу, 24 августа 2024 года, украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин вместе со своей женой Анастасией обратился к украинцам по поводу Дня Независимости.

«С Днем Независимости, украинцы! Пусть этот день станет символом нашей силы, единства и несокрушимого духа. Спасибо нашим защитникам за возможность жить. Пусть мир и счастье всегда сопровождают каждого из нас», - говорится в совместной публикации супругов в Instagram.

Ранее с поздравлением ко Дню Независимости Украины выступил президент киевского «Динамо» Игорь Суркис.