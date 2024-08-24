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Испания
24 августа 2024, 12:07 |
383
0

Лунин с женой обратились к украинцам в День Независимости

Супруги поблагодарили военных за возможность жить

24 августа 2024, 12:07 |
383
0
Лунин с женой обратились к украинцам в День Независимости
Instagram. Андрей и Анастасия Лунины

В субботу, 24 августа 2024 года, украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин вместе со своей женой Анастасией обратился к украинцам по поводу Дня Независимости.

«С Днем Независимости, украинцы! Пусть этот день станет символом нашей силы, единства и несокрушимого духа. Спасибо нашим защитникам за возможность жить. Пусть мир и счастье всегда сопровождают каждого из нас», - говорится в совместной публикации супругов в Instagram.

Ранее с поздравлением ко Дню Независимости Украины выступил президент киевского «Динамо» Игорь Суркис.

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Дмитро Вербинський Источник: Instagram
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