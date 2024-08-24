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  4. «С гордостью и честью». Суркис поздравил фанов с Днем Независимости Украины
Украина. Премьер лига
24 августа 2024, 11:43 |
441
7

«С гордостью и честью». Суркис поздравил фанов с Днем Независимости Украины

Президент «Динамо» Киев верит в Вооруженные силы Украины

24 августа 2024, 11:43 |
441
7
«С гордостью и честью». Суркис поздравил фанов с Днем Независимости Украины
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис поздравил украинцев с Днем Независимости:

«Сегодня мы отмечаем очередную годовщину независимости Украины. Последние годы этот праздник имеет особое значение, ведь уже третий год подряд он отмечается во время полномасштабного вторжения России. Украина продолжает борьбу, сопротивление и делает все, чтобы защитить себя.

Спасибо нашим победоносным защитникам, которые проявляют свою силу, смелость, выдержку, мужество и героически борются за нашу независимость, свободу и государственность. Они делают все для того, чтобы даже в самые тяжелые моменты Украина сохранила национальное достоинство, единство и имела свободное и счастливое будущее, а сине-желтый флаг развевался во всех уголках нашей страны, во всех украинских городах и селах.

Во время страшной беды, несокрушимостью духа украинского народа, непокоренностью наших людей и их жаждой победы восхищается весь демократический мир. К сожалению, мы платим слишком высокую цену за возможность жить свободно - кровью наших защитников и слезами наших женщин и матерей. Трагично, что многие украинцы потеряли из-за войны своих близких. Но я уверен, что усилия каждого в приближении справедливого и длительного мира будут вознаграждены.

Игроки киевского «Динамо» всегда с гордостью и честью выходили и выходят на поле под сине-желтым флагом и представляют нашу прекрасную страну. Особенно это важно в международных матчах, когда мы можем привлечь внимание всей Европы и мира к тому, какие ужасные события происходят в Украине. И мы продолжаем делать все возможное и прилагать максимальные усилия, чтобы приблизить нашу общую Победу.

Украина обязательно победит, будет процветать и иметь счастливую судьбу. Добро, мир, спокойствие и любовь снова воцарятся на родной земле, а радость и гордость за наше государство вернется в наши сердца.

Верим в Вооруженные силы Украины, помогаем друг другу и боремся до Победы! Слава Украине и украинцам!»

Ранее с поздравлением к украинцам выступил президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига День независимости Игорь Суркис Динамо Киев
Дмитро Вербинський Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 7
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FunnyCat_____
Гриша не вылезет я надеюсь
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+2
Pavel_i_CO
Лугандони, а чому ви не коментуєте поздоровлення вашого господаря га ім'я Гудок Лєанідавіч?
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+1
Олександр
Це треба бути іудою щоб так брехати 
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+1
Мен Петров
Краще розповів би, чому спортивну базу, яка йому належить і знаходиться в селищі Орджонікідзе, що біля Феодосії в Криму, до цього часу не націоналізувала влада Криму 
 як зробила з майном Тарути або Коломойського ще у 14 році.
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0
serhiy
Годинникар )
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0
Illusion Magical
И пообещал всем фанам помощь в ТЦК.
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-2
contr
І ще один жопошнік  сцикливий із Монако прохрюкав  😂😂😂
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-2
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