«С гордостью и честью». Суркис поздравил фанов с Днем Независимости Украины

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис поздравил украинцев с Днем Независимости:

«Сегодня мы отмечаем очередную годовщину независимости Украины. Последние годы этот праздник имеет особое значение, ведь уже третий год подряд он отмечается во время полномасштабного вторжения России. Украина продолжает борьбу, сопротивление и делает все, чтобы защитить себя.

Спасибо нашим победоносным защитникам, которые проявляют свою силу, смелость, выдержку, мужество и героически борются за нашу независимость, свободу и государственность. Они делают все для того, чтобы даже в самые тяжелые моменты Украина сохранила национальное достоинство, единство и имела свободное и счастливое будущее, а сине-желтый флаг развевался во всех уголках нашей страны, во всех украинских городах и селах.

Во время страшной беды, несокрушимостью духа украинского народа, непокоренностью наших людей и их жаждой победы восхищается весь демократический мир. К сожалению, мы платим слишком высокую цену за возможность жить свободно - кровью наших защитников и слезами наших женщин и матерей. Трагично, что многие украинцы потеряли из-за войны своих близких. Но я уверен, что усилия каждого в приближении справедливого и длительного мира будут вознаграждены.

Игроки киевского «Динамо» всегда с гордостью и честью выходили и выходят на поле под сине-желтым флагом и представляют нашу прекрасную страну. Особенно это важно в международных матчах, когда мы можем привлечь внимание всей Европы и мира к тому, какие ужасные события происходят в Украине. И мы продолжаем делать все возможное и прилагать максимальные усилия, чтобы приблизить нашу общую Победу.

Украина обязательно победит, будет процветать и иметь счастливую судьбу. Добро, мир, спокойствие и любовь снова воцарятся на родной земле, а радость и гордость за наше государство вернется в наши сердца.

Верим в Вооруженные силы Украины, помогаем друг другу и боремся до Победы! Слава Украине и украинцам!»

Ранее с поздравлением к украинцам выступил президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов.