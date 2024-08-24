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WTA
24 августа 2024, 10:55 | Обновлено 24 августа 2024, 12:13
871
2

Обидчица Свитолиной сыграет в финале в Монтеррее с неожиданной соперницей

Линда Носкова сразится за титул против Лулу Сан

24 августа 2024, 10:55 | Обновлено 24 августа 2024, 12:13
871
2
Обидчица Свитолиной сыграет в финале в Монтеррее с неожиданной соперницей
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Наварро и Линда Носкова

Состоялись матчи 1/2 финала на хардовом турнире WTA 500 в Монтеррее (Мексика).

Чешка Линда Носкова, которая остановила Элину Свитолину в четвертьфинале, переиграла вторую сеяную американку Эмму Наварро.

Во втором полуфинале Лулу Сан из Новой Зеландии неожиданно одолела Екатерину Александрову.

Для Носковой это будет третий финал на уровне WTA, первые два она приограла. Лулу Сан впервые будет сражаться за титул WTA.

Монтеррей. 1/2 финала

Лулу Сан – Екатерина Александрова [3] – 7:5, 3:6, 7:6(6)

Линда Носкова [6] – Эмма Наварро [2] – 7:6(7), 7:5

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Екатерина Александрова WTA Монтеррей Эмма Наварро Линда Носкова Лулу Сан (Радовчич)
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 2
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Олександр Науменко
Лулу респект.
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Sashamar
Якось так швидко злетіла новозеландка. Ще пару місяців тому була никим. І якщо відносно вдалий виступ на Вімі можна було вважати випадковостю, то фінал WTA250 це вже заявка.
Але ж не сильніша за Юлю і регулярно програє Марті.
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-1
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