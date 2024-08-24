WTA24 августа 2024, 10:55 | Обновлено 24 августа 2024, 12:13
871
2
Обидчица Свитолиной сыграет в финале в Монтеррее с неожиданной соперницей
Линда Носкова сразится за титул против Лулу Сан
24 августа 2024, 10:55 | Обновлено 24 августа 2024, 12:13
871
2
Состоялись матчи 1/2 финала на хардовом турнире WTA 500 в Монтеррее (Мексика).
Чешка Линда Носкова, которая остановила Элину Свитолину в четвертьфинале, переиграла вторую сеяную американку Эмму Наварро.
Во втором полуфинале Лулу Сан из Новой Зеландии неожиданно одолела Екатерину Александрову.
Для Носковой это будет третий финал на уровне WTA, первые два она приограла. Лулу Сан впервые будет сражаться за титул WTA.
Монтеррей. 1/2 финала
Лулу Сан – Екатерина Александрова [3] – 7:5, 3:6, 7:6(6)
Линда Носкова [6] – Эмма Наварро [2] – 7:6(7), 7:5
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 августа 2024, 11:48 0
Денис Бойко заинтересовал харьковский «Металлист»
Теннис | 23 августа 2024, 18:49 2
Лидируют Алькарас, Джокович и Гофф
Футбол | 23.08.2024, 15:27
Футбол | 24.08.2024, 10:28
Футбол | 23.08.2024, 12:37
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.08.2024, 00:55 5
23.08.2024, 07:45 7
23.08.2024, 08:22 2
22.08.2024, 09:35 1
23.08.2024, 18:33 6
23.08.2024, 16:21 5
22.08.2024, 19:51 2
22.08.2024, 22:52 105
Але ж не сильніша за Юлю і регулярно програє Марті.