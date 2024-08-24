Обидчица Свитолиной сыграет в финале в Монтеррее с неожиданной соперницей

Состоялись матчи 1/2 финала на хардовом турнире WTA 500 в Монтеррее (Мексика).

Чешка Линда Носкова, которая остановила Элину Свитолину в четвертьфинале, переиграла вторую сеяную американку Эмму Наварро.

Во втором полуфинале Лулу Сан из Новой Зеландии неожиданно одолела Екатерину Александрову.

Для Носковой это будет третий финал на уровне WTA, первые два она приограла. Лулу Сан впервые будет сражаться за титул WTA.

Монтеррей. 1/2 финала

Лулу Сан – Екатерина Александрова [3] – 7:5, 3:6, 7:6(6)

Линда Носкова [6] – Эмма Наварро [2] – 7:6(7), 7:5