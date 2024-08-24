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  4. «Никогда не забудем». Ахметов поздравил украинцев с Днем Независимости
Украина. Премьер лига
24 августа 2024, 10:28 |
450
10

«Никогда не забудем». Ахметов поздравил украинцев с Днем Независимости

Президент «Шахтера» благодарен всем, кто приближает победу Украины

24 августа 2024, 10:28 |
450
10
«Никогда не забудем». Ахметов поздравил украинцев с Днем Независимости
Ринат Ахметов

Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов поздравил украинцев с Днем Независимости:

«Дорогие украинцы!

Сегодня мы празднуем 33-ю годовщину Независимости нашей страны и уже третью в условиях полномасштабной войны. Независимость дается нам ценой невероятных усилий. Ежедневно украинцы борются за свое право на свободу и справедливый мир. Мы никогда не забудем тех, кто отдал за нашу страну самое ценное - свою жизнь и свое здоровье. Мы в неоплатном долгу перед вами.

Спасибо каждому нашему защитнику и защитнице. Ваша стойкость и мужество восхищают миллионы людей во всем мире. Вы - наша надежда и наша гордость. Спасибо всем, кто обеспечивает надежный тыл, приближая нашу Победу своим трудом.

Я уверен, что Украина обязательно победит. Мы обязательно победим - чтобы жить и работать на своей свободной земле. Вместе мы отстроим наши города и села, возродим нашу страну, сделаем ее еще сильнее и прекраснее.

Я желаю каждому сил выстоять в этой борьбе - ради себя, ради родных и близких, ради будущих поколений, которые будут жить в свободной и процветающей Украине. Я желаю всем нам сплоченности, что дает силы двигаться вперед, не теряя надежды.

Пусть наша мечта о свободной, независимой, демократической, европейской Украине и счастливых украинцах как можно быстрее станет реальностью! С праздником! С Днем Независимости!

Слава Украине!»

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Ринат Ахметов Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу День независимости
Дмитро Вербинський Источник: ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 10
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serhiy
Ніколи не забуду як ахметка ні пальцем не вдарив ,щоб захистити Донбас,хоча він був не офіційним власником ОРДЛо-під ним була міліція,багато охоронних фірм і люди були за ним . Але він сидів тихенько і чекав яка сторона переможе. Не забуду як за "Слава Україні" ультас Шахтаря були вигнані з стадіону. Як клуб не вдівав футболки на підтримку української армії заявляючи що це провокації українців і підтримуючи заявою ,що "спорт внє політікі ". Обнімання гравців клубу з сеператистамии на блок постах. Викрики бамбаського бидла "Бєркут,Бєркут" на Донбас Арені, коли українців в Києві вмирали за ту саму незалежність. Не забуду слоган " Донбас корміт Україну ". Сміху№очки футболістів під час хвилини мовчання .Торгування футболістами з рашкою . А то в 22 році перевзулися і вже всі донецькі -патріоти стали для вигляду.
 Люди все памятають і точно не забудуть. Я ніколи не забуду !
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+7
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contr
Нада пагудєть в гудок ☝️😂😂😂
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+6
FunnyCat_____
У Ахметова обещают жестко бороться с ультрас, которые поддержат Евромайдан
ФК "Шахтер" будет серьезно препятствовать тому, чтобы ультрас от имени клуба заявляли о поддержке Евромайдана.Об этом на пресс-конференции заявил генеральный директор "горняков" Сергей Палкин, которого цитирует официальный сайт донецкого клуба, передает "Чемпион".
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+5
FunnyCat_____
Ультрас жестко поговорили с футболистами "Шахтера"Представители фанатских группировок Kharkiv City Patriots и донецкого The Club, остановили автобус «Шахтера» для разговора с футболистами. Об этом сообщает "Укринформ".Видео разговора активисты выставили на своей странице в Facebook.Ультрас поговорили с игроками о непонятной позиции клуба по войне на востоке. А также об инциденте с футболками к акции «Мой папа - герой!».
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+4
FunnyCat_____
Ультрас донецкого Шахтера, заподозрили клуб в  сливе личных данных оккупантам!
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+3
FunnyCat_____
Федерация футбола участников АТО: Шахтер угрожал не выйти на матч против Олимпика, если кто то оденет футболку "Мой папа- Герой"!
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+3
FunnyCat_____
почему донецкие боты массово игнорируют эту ветку?
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+2
serhiy
Історія Шлюхтьора (2012 рік) - нічого не міняється і до сьогодні !
Цитата людини (2012) -
страной правит не конституция, страной правят деньги! И тот сильней (перефразируя героя С.Бодрова) у кого их больше. В 90-х денег было больше у Динамо Киев – сейчас же у Шахтера из Донецка!Вот только кому нужны такие победы и чемпионства? Купленные за деньги в кабинетах, а не на футбольных полях!Прошла уже неделя с того памятного матча, а меня до сих пор не отпускает. Парадокс – не отпускает меня, человека, далекого от украинского футбола как законченый ботан от реальной жизни! Я не слежу за украинским чемпионатом! Просто потому, что я не люблю, когда мне нагло врут! Врут на протяжении всех 30-ти туров первенства! Это не чемпионат – это показуха! Это не спорт – это фальшь! Игра 7 апреля (2012-го між «Динамо» та «Шахтарем» — Ред.) – яркий пример вышеперечисленному!Я еще раз подчеркну – я не являюсь фанатом Динамо! Упаси Боже! Я просто хочу быть объективным! В субботу, на своей страничке «Вконтакте» я сказал "После таких матчей ненавижу Шахтер еще больше. Так вот сейчас же я его даже не ненавижу, а просто презираю как клуб и как высший орган коррупции в украинском футболе!! Просто потому, что за эту неделю я пообщался со многими людьми так или иначе причастными к футболу! И все высказали мнение, которое полностью совпадает с моим!  После подобных матчей становится очень противно, что в спорте все решается не на футбольном поле, а в кабинетах! Шахтер – позиционирует себя как солидный, европейский клуб. Так вот хочется сказать всем тем, кто так или иначе поддерживает ШД – Чтобы быть великим в первую очередь нужно играть честно!!! Даже если станет Донецк чемпионом Украины, то как минимум это чемпионство будет не заслужен­­ным! а как максимум оно будет с тухлым запашком! Обычно, когда становишься чемпионом ты этим гордишься всю жизнь. В данном же случае (если все же так и будет), то эти золотые медали станут настоящим позором! Над вами уже смеется вся Европа, после таких матчей хочется смеяться с клуба, который покупает все в этой стране! фу……. это не спорт! это коррупция, за которую нужно садить в тюрьму!
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+2
FunnyCat_____
На матче "Шахтер - Днепр" фанаты освистали Гимн и приветствие "Слава Украине"!
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+2
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