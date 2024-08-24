«Никогда не забудем». Ахметов поздравил украинцев с Днем Независимости

Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов поздравил украинцев с Днем Независимости:

«Дорогие украинцы!

Сегодня мы празднуем 33-ю годовщину Независимости нашей страны и уже третью в условиях полномасштабной войны. Независимость дается нам ценой невероятных усилий. Ежедневно украинцы борются за свое право на свободу и справедливый мир. Мы никогда не забудем тех, кто отдал за нашу страну самое ценное - свою жизнь и свое здоровье. Мы в неоплатном долгу перед вами.

Спасибо каждому нашему защитнику и защитнице. Ваша стойкость и мужество восхищают миллионы людей во всем мире. Вы - наша надежда и наша гордость. Спасибо всем, кто обеспечивает надежный тыл, приближая нашу Победу своим трудом.

Я уверен, что Украина обязательно победит. Мы обязательно победим - чтобы жить и работать на своей свободной земле. Вместе мы отстроим наши города и села, возродим нашу страну, сделаем ее еще сильнее и прекраснее.

Я желаю каждому сил выстоять в этой борьбе - ради себя, ради родных и близких, ради будущих поколений, которые будут жить в свободной и процветающей Украине. Я желаю всем нам сплоченности, что дает силы двигаться вперед, не теряя надежды.

Пусть наша мечта о свободной, независимой, демократической, европейской Украине и счастливых украинцах как можно быстрее станет реальностью! С праздником! С Днем Независимости!

Слава Украине!»