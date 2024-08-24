«Никогда не забудем». Ахметов поздравил украинцев с Днем Независимости
Президент «Шахтера» благодарен всем, кто приближает победу Украины
Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов поздравил украинцев с Днем Независимости:
«Дорогие украинцы!
Сегодня мы празднуем 33-ю годовщину Независимости нашей страны и уже третью в условиях полномасштабной войны. Независимость дается нам ценой невероятных усилий. Ежедневно украинцы борются за свое право на свободу и справедливый мир. Мы никогда не забудем тех, кто отдал за нашу страну самое ценное - свою жизнь и свое здоровье. Мы в неоплатном долгу перед вами.
Спасибо каждому нашему защитнику и защитнице. Ваша стойкость и мужество восхищают миллионы людей во всем мире. Вы - наша надежда и наша гордость. Спасибо всем, кто обеспечивает надежный тыл, приближая нашу Победу своим трудом.
Я уверен, что Украина обязательно победит. Мы обязательно победим - чтобы жить и работать на своей свободной земле. Вместе мы отстроим наши города и села, возродим нашу страну, сделаем ее еще сильнее и прекраснее.
Я желаю каждому сил выстоять в этой борьбе - ради себя, ради родных и близких, ради будущих поколений, которые будут жить в свободной и процветающей Украине. Я желаю всем нам сплоченности, что дает силы двигаться вперед, не теряя надежды.
Пусть наша мечта о свободной, независимой, демократической, европейской Украине и счастливых украинцах как можно быстрее станет реальностью! С праздником! С Днем Независимости!
Слава Украине!»
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Люди все памятають і точно не забудуть. Я ніколи не забуду !
ФК "Шахтер" будет серьезно препятствовать тому, чтобы ультрас от имени клуба заявляли о поддержке Евромайдана.Об этом на пресс-конференции заявил генеральный директор "горняков" Сергей Палкин, которого цитирует официальный сайт донецкого клуба, передает "Чемпион".
Цитата людини (2012) -
страной правит не конституция, страной правят деньги! И тот сильней (перефразируя героя С.Бодрова) у кого их больше. В 90-х денег было больше у Динамо Киев – сейчас же у Шахтера из Донецка!Вот только кому нужны такие победы и чемпионства? Купленные за деньги в кабинетах, а не на футбольных полях!Прошла уже неделя с того памятного матча, а меня до сих пор не отпускает. Парадокс – не отпускает меня, человека, далекого от украинского футбола как законченый ботан от реальной жизни! Я не слежу за украинским чемпионатом! Просто потому, что я не люблю, когда мне нагло врут! Врут на протяжении всех 30-ти туров первенства! Это не чемпионат – это показуха! Это не спорт – это фальшь! Игра 7 апреля (2012-го між «Динамо» та «Шахтарем» — Ред.) – яркий пример вышеперечисленному!Я еще раз подчеркну – я не являюсь фанатом Динамо! Упаси Боже! Я просто хочу быть объективным! В субботу, на своей страничке «Вконтакте» я сказал "После таких матчей ненавижу Шахтер еще больше. Так вот сейчас же я его даже не ненавижу, а просто презираю как клуб и как высший орган коррупции в украинском футболе!! Просто потому, что за эту неделю я пообщался со многими людьми так или иначе причастными к футболу! И все высказали мнение, которое полностью совпадает с моим! После подобных матчей становится очень противно, что в спорте все решается не на футбольном поле, а в кабинетах! Шахтер – позиционирует себя как солидный, европейский клуб. Так вот хочется сказать всем тем, кто так или иначе поддерживает ШД – Чтобы быть великим в первую очередь нужно играть честно!!! Даже если станет Донецк чемпионом Украины, то как минимум это чемпионство будет не заслуженным! а как максимум оно будет с тухлым запашком! Обычно, когда становишься чемпионом ты этим гордишься всю жизнь. В данном же случае (если все же так и будет), то эти золотые медали станут настоящим позором! Над вами уже смеется вся Европа, после таких матчей хочется смеяться с клуба, который покупает все в этой стране! фу……. это не спорт! это коррупция, за которую нужно садить в тюрьму!