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  4. Выход на новые рынки. Шаблий объяснил, почему Мудрик стал клиентом ProStar
Англия
24 августа 2024, 09:00 |
637
0

Выход на новые рынки. Шаблий объяснил, почему Мудрик стал клиентом ProStar

Украинский вингер «Челси» сменил агента

24 августа 2024, 09:00 |
637
0
Выход на новые рынки. Шаблий объяснил, почему Мудрик стал клиентом ProStar
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Известный футбольный агент Вадим Шаблий объяснил, почему украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик стал клиентом его агентства ProStar:

«Я рад, что Михаил стал нашим клиентом и присоединился к команде ProStar. Со своей стороны, мы готовы помогать и поддерживать игрока. Также, хочу отметить, ProStar сейчас проходит реорганизацию и расширение, что способствует нашему развитию и выходу на новые футбольные рынки.

Поэтому мы обсудили все детали и пришли к взаимному согласию с Михаилом. Я абсолютно уверен - наше сотрудничество будет взаимовыгодным, плодотворным и долгосрочным».

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чемпионат Англии по футболу футбольные агенты Английская Премьер-лига Вадим Шаблий Михаил Мудрик Челси
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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