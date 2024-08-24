Выход на новые рынки. Шаблий объяснил, почему Мудрик стал клиентом ProStar
Украинский вингер «Челси» сменил агента
Известный футбольный агент Вадим Шаблий объяснил, почему украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик стал клиентом его агентства ProStar:
«Я рад, что Михаил стал нашим клиентом и присоединился к команде ProStar. Со своей стороны, мы готовы помогать и поддерживать игрока. Также, хочу отметить, ProStar сейчас проходит реорганизацию и расширение, что способствует нашему развитию и выходу на новые футбольные рынки.
Поэтому мы обсудили все детали и пришли к взаимному согласию с Михаилом. Я абсолютно уверен - наше сотрудничество будет взаимовыгодным, плодотворным и долгосрочным».
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