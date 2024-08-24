Выход на новые рынки. Шаблий объяснил, почему Мудрик стал клиентом ProStar

Известный футбольный агент Вадим Шаблий объяснил, почему украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик стал клиентом его агентства ProStar:

«Я рад, что Михаил стал нашим клиентом и присоединился к команде ProStar. Со своей стороны, мы готовы помогать и поддерживать игрока. Также, хочу отметить, ProStar сейчас проходит реорганизацию и расширение, что способствует нашему развитию и выходу на новые футбольные рынки.

Поэтому мы обсудили все детали и пришли к взаимному согласию с Михаилом. Я абсолютно уверен - наше сотрудничество будет взаимовыгодным, плодотворным и долгосрочным».