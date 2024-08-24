Польша. Лехия с 4 украинцами проиграла, Ракув с Кочергиным стал лидером

Вечером 23 августа состоялись два матча 6-го тура чемпионата Польши.

Лехия из Гданьска на домашней арене проиграла Ракуву (1:2), в составе обеих команд играли украинские футболисты.

За Лехию сыграли 4 украинца: Иван Желизко (весь матч), Антон Царенко (заменен на 88-й мин), Максим Хлань (желтая карточка на 45+3 мин, заменен на 80-й мин), Богдан Вьюнник (заменен на 81-й мин). В запасе остались Богдан Сарнавский и Сергей Булеца.

У гостей весь матч отыграл украинец Владислав Кочергин.

Ракув, забив два мяча в конце матча, стал лидером чемпионата, набрав 11 очков после 6 туров.

Чемпионат Польши. 6-й тур, 23 августа

Видзев Лодзь – Радомяк Радом – 3:2

Голы: Альварес, 18, Рондич, 42 (пен), Жиро, 75 – Роша, 45+4, Уаттара, 77

Лехия Гданськ – Ракув Ченстохова – 1:2

Голы: Капич, 59 – Макух, 87, Брунес, 90

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица