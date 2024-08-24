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  4. Польша. Лехия с 4 украинцами проиграла, Ракув с Кочергиным стал лидером
Чемпионат Польши
Лехия
23.08.2024 21:30 – FT 1 : 2
Ракув
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Польша
24 августа 2024, 04:23 | Обновлено 24 августа 2024, 05:11
33
0

Польша. Лехия с 4 украинцами проиграла, Ракув с Кочергиным стал лидером

Вечером 23 августа состоялись два матча 6-го тура чемпионата Польши

24 августа 2024, 04:23 | Обновлено 24 августа 2024, 05:11
33
0
Польша. Лехия с 4 украинцами проиграла, Ракув с Кочергиным стал лидером
ФК Ракув. Владислав Кочергин

Вечером 23 августа состоялись два матча 6-го тура чемпионата Польши.

Лехия из Гданьска на домашней арене проиграла Ракуву (1:2), в составе обеих команд играли украинские футболисты.

За Лехию сыграли 4 украинца: Иван Желизко (весь матч), Антон Царенко (заменен на 88-й мин), Максим Хлань (желтая карточка на 45+3 мин, заменен на 80-й мин), Богдан Вьюнник (заменен на 81-й мин). В запасе остались Богдан Сарнавский и Сергей Булеца.

У гостей весь матч отыграл украинец Владислав Кочергин.

Ракув, забив два мяча в конце матча, стал лидером чемпионата, набрав 11 очков после 6 туров.

Чемпионат Польши. 6-й тур, 23 августа

Видзев Лодзь – Радомяк Радом – 3:2

Голы: Альварес, 18, Рондич, 42 (пен), Жиро, 75 – Роша, 45+4, Уаттара, 77

Лехия Гданськ – Ракув Ченстохова – 1:2

Голы: Капич, 59 – Макух, 87, Брунес, 90

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Брёут Брунес (Ракув).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Patryk Makuch (Ракув).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Рифет Капич (Лехия).
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чемпионат Польши по футболу Лехия Гданьск Ракув Ченстохова Видзев Лодзь Радомяк Иван Желизко Антон Царенко Максим Хлань Богдан Вьюнник Богдан Сарнавский Сергей Булеца Владислав Кочергин
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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