Польша. Лехия с 4 украинцами проиграла, Ракув с Кочергиным стал лидером
Вечером 23 августа состоялись два матча 6-го тура чемпионата Польши
Вечером 23 августа состоялись два матча 6-го тура чемпионата Польши.
Лехия из Гданьска на домашней арене проиграла Ракуву (1:2), в составе обеих команд играли украинские футболисты.
За Лехию сыграли 4 украинца: Иван Желизко (весь матч), Антон Царенко (заменен на 88-й мин), Максим Хлань (желтая карточка на 45+3 мин, заменен на 80-й мин), Богдан Вьюнник (заменен на 81-й мин). В запасе остались Богдан Сарнавский и Сергей Булеца.
У гостей весь матч отыграл украинец Владислав Кочергин.
Ракув, забив два мяча в конце матча, стал лидером чемпионата, набрав 11 очков после 6 туров.
Чемпионат Польши. 6-й тур, 23 августа
Видзев Лодзь – Радомяк Радом – 3:2
Голы: Альварес, 18, Рондич, 42 (пен), Жиро, 75 – Роша, 45+4, Уаттара, 77
Лехия Гданськ – Ракув Ченстохова – 1:2
Голы: Капич, 59 – Макух, 87, Брунес, 90
Видео голов и обзор матча
Турнирная таблица
События матча
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