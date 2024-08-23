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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Ингулец
Украина. Премьер лига
23 августа 2024, 20:09 |
123
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Ингулец

Матч состоится 25 августа в 18:00

23 августа 2024, 20:09 |
123
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Ингулец
УПЛ

В воскресенье, 25 августа, в 18:00 состоится матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Кривбасс» и «Ингулец».

Команды встретятся на стадионе «Горняк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Роман Блавацкий из Львова.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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