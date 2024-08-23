В воскресенье, 25 августа, в 18:00 состоится матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Кривбасс» и «Ингулец».

Команды встретятся на стадионе «Горняк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Роман Блавацкий из Львова.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV