Украина. Премьер лига23 августа 2024, 20:09 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Ингулец
Матч состоится 25 августа в 18:00
23 августа 2024, 20:09 |
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В воскресенье, 25 августа, в 18:00 состоится матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Кривбасс» и «Ингулец».
Команды встретятся на стадионе «Горняк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Роман Блавацкий из Львова.
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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