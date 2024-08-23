Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рух – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Рух Львов
25.08.2024 15:30 - : -
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
23 августа 2024, 19:46 |
43
0

Рух – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 августа в 15:30 видеотрансляцию матча 4-го тура УПЛ

23 августа 2024, 19:46 |
43
0
Рух – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 25 августа, в 15:30 состоится матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Рух» и «Заря».

Команды встретятся на «Арене Львов».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Алексей Деревинский из Хмельницкого.

Рух – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Ингулец
Кривбасс – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал грузинского полузащитника
Рух Львов Заря Луганск Рух - Заря смотреть онлайн Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Заре конфликт Герреро и тренера, клуб хочет поскорее продать лидера
Футбол | 23 августа 2024, 18:28 0
В Заре конфликт Герреро и тренера, клуб хочет поскорее продать лидера
В Заре конфликт Герреро и тренера, клуб хочет поскорее продать лидера

Эдуардо пока остается в команде

Ярослава Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Лозанне
Другие виды | 22 августа 2024, 22:45 3
Ярослава Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Лозанне
Ярослава Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Лозанне

В секторе для прыжков в высоту олимпийская чемпионка показала результат 1.99 м

Челси дебютировал в Лиге конференций с победы. Мудрик сыграл весь матч
Футбол | 22.08.2024, 23:59
Челси дебютировал в Лиге конференций с победы. Мудрик сыграл весь матч
Челси дебютировал в Лиге конференций с победы. Мудрик сыграл весь матч
Украинки установили национальный рекорд на US Open
Теннис | 22.08.2024, 19:51
Украинки установили национальный рекорд на US Open
Украинки установили национальный рекорд на US Open
Самые многообещающие молодые футболисты каждой из команд УПЛ
Футбол | 23.08.2024, 12:37
Самые многообещающие молодые футболисты каждой из команд УПЛ
Самые многообещающие молодые футболисты каждой из команд УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Без шансов и перспектив. Кривбасс проиграл Бетису в первом матче
Без шансов и перспектив. Кривбасс проиграл Бетису в первом матче
22.08.2024, 22:52 104
Футбол
Ультрас Динамо выступили против Григория Суркиса. Считают врагом Украины
Ультрас Динамо выступили против Григория Суркиса. Считают врагом Украины
21.08.2024, 18:28 95
Футбол
Мареска после матча Лиги конференций пояснил, почему ошибается Мудрик
Мареска после матча Лиги конференций пояснил, почему ошибается Мудрик
23.08.2024, 00:55 4
Футбол
За 82 минуты. Свитолина завершила борьбу на турнире в Монтеррее
За 82 минуты. Свитолина завершила борьбу на турнире в Монтеррее
23.08.2024, 09:07 24
Теннис
Динамо – РБ Зальцбург – 0:2. Неудача в Люблине. Видео голов и обзор
Динамо – РБ Зальцбург – 0:2. Неудача в Люблине. Видео голов и обзор
21.08.2024, 23:59 5
Футбол
Не Месси, не Пушкаш. Назван лучший форвард за всю историю футбола
Не Месси, не Пушкаш. Назван лучший форвард за всю историю футбола
22.08.2024, 07:10 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем