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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Оболонь
Украина. Премьер лига
23 августа 2024, 18:52 |
194
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Оболонь

25 августа в 13:00 состоится матч 4-го тура УПЛ

23 августа 2024, 18:52 |
194
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Оболонь
УПЛ

В воскресенье, 25 августа, в 13:00 состоится матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Полесье» и «Оболонь».

Команды встретятся на Центральном стадионе в Житомире.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Андрей Коваленко из Полтавы.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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