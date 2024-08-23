Гиггз назвал игроков Арсенала, которые ему не нравились

Легенда «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз признался, что ему не нравились многие игроки «Арсенала» конца 90-х – начала 2000-х годов:

«Мне не нравился «Арсенал». Мне не нравился Виейра, потому что это был грязный футболист. Мне не нравился Пети, потому что у него были длинные волосы. Мне не нравился Бергкамп. Мне не нравился Пирес, хотя сейчас, когда с ним встречаешься, он на самом деле милый.

Но тогда я даже не посмотрел бы в их сторону. Нам надо было вбить себе в голову эту сильную враждебность. Это была чистая мотивация. Но в глубине души мы знали, что они были первоклассными футболистами и что наше соперничество было для нас всем. Даже более значимым, чем с «Ливерпулем» в то время».