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  4. Гиггз назвал игроков Арсенала, которые ему не нравились
Англия
23 августа 2024, 18:56 |
928
1

Гиггз назвал игроков Арсенала, которые ему не нравились

Легенда «Манчестер Юнайтед» вспомнил противостояние с «Канонирами»

23 августа 2024, 18:56 |
928
1
Гиггз назвал игроков Арсенала, которые ему не нравились
Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Гиггз

Легенда «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз признался, что ему не нравились многие игроки «Арсенала» конца 90-х – начала 2000-х годов:

«Мне не нравился «Арсенал». Мне не нравился Виейра, потому что это был грязный футболист. Мне не нравился Пети, потому что у него были длинные волосы. Мне не нравился Бергкамп. Мне не нравился Пирес, хотя сейчас, когда с ним встречаешься, он на самом деле милый.

Но тогда я даже не посмотрел бы в их сторону. Нам надо было вбить себе в голову эту сильную враждебность. Это была чистая мотивация. Но в глубине души мы знали, что они были первоклассными футболистами и что наше соперничество было для нас всем. Даже более значимым, чем с «Ливерпулем» в то время».

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Олег Дидух Источник: Daily Mail
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COBA
Наче дорослий, а не знає, що після п"янки не потрібно роздавати інтерв'ю. Потім соромно буде)))
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