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Испания
23 августа 2024, 19:11 | Обновлено 23 августа 2024, 19:12
2620
1

ОФИЦИАЛЬНО. Жирона оформила рекордный трансфер в своей истории

Клуб подписал Асприлью

23 августа 2024, 19:11 | Обновлено 23 августа 2024, 19:12
2620
1
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона оформила рекордный трансфер в своей истории
ФК Жирона. Ясер Асприлья

Клуб Ла Лиги Жирона объявил о подписании атакующего полузащитника Ясера Асприльи, который получил контракт до середины 2030 года.

Сообщается, что трансфер игрока Уотфорда обошелся испанскому клубу в 25 миллионов евро с учетом бонусов, что с запасом является рекордным приобретением Жироны.

20-летний Асприлья в минувшем сезоне забил 6 голов и сделал 8 результативных передач. Успел провести шесть матчей и забил 2 гола за сборную Колумбии.

Летом команда потеряла ряд лидеров, включая Артема Довбика, Савиньо и Алейша Гарсию.

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Жирона Уотфорд трансферы трансферы Ла Лиги Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Жирона
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Saar
Не знаю. На перспективу- так. Під єврокубки,- сумніваюсь, що він допоможе.
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