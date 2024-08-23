ОФИЦИАЛЬНО. Жирона оформила рекордный трансфер в своей истории
Клуб подписал Асприлью
Клуб Ла Лиги Жирона объявил о подписании атакующего полузащитника Ясера Асприльи, который получил контракт до середины 2030 года.
Сообщается, что трансфер игрока Уотфорда обошелся испанскому клубу в 25 миллионов евро с учетом бонусов, что с запасом является рекордным приобретением Жироны.
20-летний Асприлья в минувшем сезоне забил 6 голов и сделал 8 результативных передач. Успел провести шесть матчей и забил 2 гола за сборную Колумбии.
Летом команда потеряла ряд лидеров, включая Артема Довбика, Савиньо и Алейша Гарсию.
BENVINGUT YÁSER! 👋— Girona FC (@GironaFC) August 23, 2024
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