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Премьер-лига
Полесье
25.08.2024 13:00 - : -
Оболонь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
23 августа 2024, 18:46 |
105
0

Полесье – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 августа в 13:00 видеотрансляцию матча 4-го тура УПЛ

23 августа 2024, 18:46 |
105
0
Полесье – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 25 августа, в 13:00 состоится матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Полесье» и «Оболонь».

Команды встретятся на Центральном стадионе в Житомире.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Андрей Коваленко из Полтавы.

Полесье – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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