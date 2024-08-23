Названы топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов мира
Лидируют Алькарас, Джокович и Гофф
Авторитетное издание Forbes опубликовано список десяти самых высокооплачиваемых за последние 12 месяцев теннисистов, не разделяя рейтинг на мужчин и женщин.
Общая сумма в рейтинге указана в формате призовые + рекламные контракты и другие доходы.
Лидирует в списке испанский теннисист Карлос Алькарас, который за год заработал 42,3 млн долларов (10,3 млн призовых и 32 млн других доходов).
Алькарас опережает Новака Джоковича, которого он победил в финале Уимблдона, но проиграл в финале Олимпиады-2024 (у серба 37,2 млн суммарных доходов), а также Коко Гофф с 27,1 млн долларов.
Топ-5 замыкают Ига Свентек (26,7 млн долларов) и Янник Синнер (26,6 млн долларов).
Далее идут Рафаэль Надаль (23,3 млн), Даниил Медведев (20,3 млн), Наоми Осака (14,6 млн), Каспер Рууд (13,9 млн) и Арина Соболенко (13,7 млн).
Highest paid tennis players:— José Morgado (@josemorgado) August 23, 2024
1. Alcaraz, 42.3M
2. Djokovic, 37.2
3. Gauff, 27.1
4. Swiatek, 26.7
5. Sinner, 26.6
6. Nadal, 23.3
7. Medvedev, 20.3
8. Osaka, 14.6
9. Ruud, 13.9
10. Sabalenka, 13.7https://t.co/8710MJ3L6h
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