Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Названы топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов мира
Другие новости
23 августа 2024, 18:49 |
388
1

Названы топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов мира

Лидируют Алькарас, Джокович и Гофф

23 августа 2024, 18:49 |
388
1
Названы топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Алькарас и Джокович

Авторитетное издание Forbes опубликовано список десяти самых высокооплачиваемых за последние 12 месяцев теннисистов, не разделяя рейтинг на мужчин и женщин.

Общая сумма в рейтинге указана в формате призовые + рекламные контракты и другие доходы.

Лидирует в списке испанский теннисист Карлос Алькарас, который за год заработал 42,3 млн долларов (10,3 млн призовых и 32 млн других доходов).

Алькарас опережает Новака Джоковича, которого он победил в финале Уимблдона, но проиграл в финале Олимпиады-2024 (у серба 37,2 млн суммарных доходов), а также Коко Гофф с 27,1 млн долларов.

Топ-5 замыкают Ига Свентек (26,7 млн долларов) и Янник Синнер (26,6 млн долларов).

Далее идут Рафаэль Надаль (23,3 млн), Даниил Медведев (20,3 млн), Наоми Осака (14,6 млн), Каспер Рууд (13,9 млн) и Арина Соболенко (13,7 млн).

По теме:
Шаповалов про допинг Синнера: «Разные правила применяются к разным игрокам»
Легенды тенниса приняли участие в выставочном матче перед стартом US Open
Джокович предсказал олимпийские достижения Алькараса
Коко Гофф Карлос Алькарас (теннисист) Новак Джокович Ига Свёнтек Янник Синнер
Иван Зинченко Источник: Forbes
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Без шансов и перспектив. Кривбасс проиграл Бетису в первом матче
Футбол | 22 августа 2024, 22:52 104
Без шансов и перспектив. Кривбасс проиграл Бетису в первом матче
Без шансов и перспектив. Кривбасс проиграл Бетису в первом матче

Криворожцы не смогли остановить представителя Ла Лиги

Стародубцева получила именитую соперницу в первом раунде основы US Open
Теннис | 23 августа 2024, 10:19 2
Стародубцева получила именитую соперницу в первом раунде основы US Open
Стародубцева получила именитую соперницу в первом раунде основы US Open

Юлия сразится с экс-первой ракеткой мира

«Это будет история». Легендарный Тайсон назвал бой, который хочет увидеть
Бокс | 23.08.2024, 07:33
«Это будет история». Легендарный Тайсон назвал бой, который хочет увидеть
«Это будет история». Легендарный Тайсон назвал бой, который хочет увидеть
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик подписал контракт с скандальным агентством
Футбол | 23.08.2024, 15:27
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик подписал контракт с скандальным агентством
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик подписал контракт с скандальным агентством
За 82 минуты. Свитолина завершила борьбу на турнире в Монтеррее
Теннис | 23.08.2024, 09:07
За 82 минуты. Свитолина завершила борьбу на турнире в Монтеррее
За 82 минуты. Свитолина завершила борьбу на турнире в Монтеррее
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
shakhtarforewer
Неприємно бачити в цьому списку свинорилих.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дюбуа назвал бойца, который обладал самым сильным ударом в истории бокса
Дюбуа назвал бойца, который обладал самым сильным ударом в истории бокса
22.08.2024, 01:32
Бокс
Не Месси, не Пушкаш. Назван лучший форвард за всю историю футбола
Не Месси, не Пушкаш. Назван лучший форвард за всю историю футбола
22.08.2024, 07:10 22
Футбол
Шапаренко рассказал, что случилось с Динамо в игре с Зальцбургом
Шапаренко рассказал, что случилось с Динамо в игре с Зальцбургом
22.08.2024, 02:01 7
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Случилась досадная ошибка, когда нам назначили пенальти»
ШОВКОВСКИЙ: «Случилась досадная ошибка, когда нам назначили пенальти»
22.08.2024, 01:23 29
Футбол
«Худший матч». Известный тренер назвал антигероя игры Динамо – Зальцбург
«Худший матч». Известный тренер назвал антигероя игры Динамо – Зальцбург
22.08.2024, 14:22 14
Футбол
Ярослава Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Лозанне
Ярослава Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Лозанне
22.08.2024, 22:45 3
Другие виды
Динамо – Зальцбург. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Динамо – Зальцбург. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
21.08.2024, 20:10 179
Футбол
Украинки установили национальный рекорд на US Open
Украинки установили национальный рекорд на US Open
22.08.2024, 19:51 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем