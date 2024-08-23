Названы топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов мира

Авторитетное издание Forbes опубликовано список десяти самых высокооплачиваемых за последние 12 месяцев теннисистов, не разделяя рейтинг на мужчин и женщин.

Общая сумма в рейтинге указана в формате призовые + рекламные контракты и другие доходы.

Лидирует в списке испанский теннисист Карлос Алькарас, который за год заработал 42,3 млн долларов (10,3 млн призовых и 32 млн других доходов).

Алькарас опережает Новака Джоковича, которого он победил в финале Уимблдона, но проиграл в финале Олимпиады-2024 (у серба 37,2 млн суммарных доходов), а также Коко Гофф с 27,1 млн долларов.

Топ-5 замыкают Ига Свентек (26,7 млн долларов) и Янник Синнер (26,6 млн долларов).

Далее идут Рафаэль Надаль (23,3 млн), Даниил Медведев (20,3 млн), Наоми Осака (14,6 млн), Каспер Рууд (13,9 млн) и Арина Соболенко (13,7 млн).