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  4. «Я такого не ожидал». Гвардиола высказался о подписании хавбека
Англия
23 августа 2024, 16:29 | Обновлено 23 августа 2024, 16:32
914
0

«Я такого не ожидал». Гвардиола высказался о подписании хавбека

Тренер Манчестер Сити не думал, что Гюндоган вернется в команду

23 августа 2024, 16:29 | Обновлено 23 августа 2024, 16:32
914
0
«Я такого не ожидал». Гвардиола высказался о подписании хавбека
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Наставник «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола признал, что не ожидал снова увидеть в команде хавбека Илкая Гюндогана, который вернулся после одного сезона выступлений за «Барселону».

«Когда тренеры говорят, что во время трансферного окна может случиться все, то так оно и есть. Гюндоган – доказательство. Это полный сюрприз, я такого не ожидал. Конечно, мы хорошо знаем качества Илкая, но он был игроком «Барселоны».

«Теперь он вернулся к нам. В «Барселоне» он демонстрировал очень высокий уровень, был стабильным. И когда открылась возможность подписания, то долго мы не думали. Рад, что он вернулся в команду», – сказал Гвардиола.

Немецкий игрок получил контракт до конца сезона с опцией продления.

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Барселона Манчестер Сити Илкай Гюндоган Жузеп Гвардиола Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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