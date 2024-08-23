«Я такого не ожидал». Гвардиола высказался о подписании хавбека

Наставник «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола признал, что не ожидал снова увидеть в команде хавбека Илкая Гюндогана, который вернулся после одного сезона выступлений за «Барселону».

«Когда тренеры говорят, что во время трансферного окна может случиться все, то так оно и есть. Гюндоган – доказательство. Это полный сюрприз, я такого не ожидал. Конечно, мы хорошо знаем качества Илкая, но он был игроком «Барселоны».

«Теперь он вернулся к нам. В «Барселоне» он демонстрировал очень высокий уровень, был стабильным. И когда открылась возможность подписания, то долго мы не думали. Рад, что он вернулся в команду», – сказал Гвардиола.

Немецкий игрок получил контракт до конца сезона с опцией продления.